Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı

ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ BULUNDURDU

Lewis Edwards'ı savunan Andrew Davies, “söylenebilecek çok az şey olduğunu” ancak en iyi hafifletici nedenin suçunu kabul etmesi olduğunu söyledi.

Davies, “başkalarını da bu suça bulaştırdığı için pişmanlık duyduğunu” sözlerine ekledi.

Lewis Edwards, çocukların uygunsuz görüntülerini bulundurmak suçundan, halen çekmekte olduğu müebbet hapis cezasıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere 12 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ayrıca adaleti saptırmaktan da iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza da eş zamanlı olarak uygulanacak.