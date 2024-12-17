Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı
Güney Galler'de yaşayan Rebekah Edwards, polisten delilleri gizlemek için aile kedisinin mezarına bir telefon gömdükten sonra adaleti saptırmaktan suçlu bulundu. Oğlu Lewis, geçen yıl genç kadınları internet üzerinden taciz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski bir Güney Galler polis memuru olan Edwards, Mayıs ayında cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetmesinin ardından en az 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Annesi 48 yaşındaki Rebekah Edwards ise adaleti saptırmak suçunu kabul etmişti.
Cardiff Yargıcı Tracey Lloyd-Clarke bugün anneyi iki yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yargıç, cezanın ertelenip ertelenemeyeceğini değerlendirdiğini ancak suçun derhal hapis cezasından başka bir şey için “çok ciddi” olduğunu söyledi.
Edwards cezasının yarısını gözaltında geçirdikten sonra serbest bırakılacak.