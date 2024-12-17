Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı

Güney Galler'de yaşayan Rebekah Edwards, polisten delilleri gizlemek için aile kedisinin mezarına bir telefon gömdükten sonra adaleti saptırmaktan suçlu bulundu. Oğlu Lewis, geçen yıl genç kadınları internet üzerinden taciz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı - 1

Eski bir Güney Galler polis memuru olan Edwards, Mayıs ayında cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetmesinin ardından en az 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Annesi 48 yaşındaki Rebekah Edwards ise adaleti saptırmak suçunu kabul etmişti.

Cardiff Yargıcı Tracey Lloyd-Clarke bugün anneyi iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç, cezanın ertelenip ertelenemeyeceğini değerlendirdiğini ancak suçun derhal hapis cezasından başka bir şey için “çok ciddi” olduğunu söyledi.

Edwards cezasının yarısını gözaltında geçirdikten sonra serbest bırakılacak.

DÜNYA HABERLERİ

Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı - 2

İKİ CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Cardiff Crown Mahkemesi, 8 Şubat 2023 tarihinde Lewis Edwards'ın ev adresinde arama izni olan polislerin arama yaptığını duydu.

Savcı Roger Griffiths, bir dizi elektronik cihazın ele geçirildiğini ancak Lewis Edwards'ın polise şifre vermeyi reddettiğini söyledi.

Temmuz 2023'te Güney Galler Polisi, Rebekah Edwards'ın iki cep telefonu ele geçirdiği konusunda bilgilendirildi.

Griffiths, “Bayan Edwards'ın telefonları ne yapması gerektiğini sorduğu polise bildirildi" diye ekledi.

Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı - 3

"KEDİYLE BERABER GÖMDÜM"

Rebekah Edwards başlangıçta iki telefonu memurlara teslim etti ancak daha sonra polis tarafından kendisine bahçede bir telefon olduğuna dair aldıkları bir ihbar soruldu.

Memurlara “Kediyi gömdüğümde telefonu da bahçeye gömdüm” dedi.

Griffiths mahkemeye “aile kedisinin mezarından” çıkarılan cihazın ekranı kırılmış siyah bir cep telefonu olduğunu söyledi.

Savcılık, hasar nedeniyle telefonun “incelenemeyecek durumda” olduğunu bildirdi.

Griffiths, “Rebekah Edwards'ın telefonlardan herhangi birini saklaması için hiçbir neden olmadığını söylüyoruz. Başkalarını da suçuna ortak etti' ifadelerini kullandı.

Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı - 4

ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ BULUNDURDU

Lewis Edwards'ı savunan Andrew Davies, “söylenebilecek çok az şey olduğunu” ancak en iyi hafifletici nedenin suçunu kabul etmesi olduğunu söyledi.

Davies, “başkalarını da bu suça bulaştırdığı için pişmanlık duyduğunu” sözlerine ekledi.

 Lewis Edwards, çocukların uygunsuz görüntülerini bulundurmak suçundan, halen çekmekte olduğu müebbet hapis cezasıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere 12 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ayrıca adaleti saptırmaktan da iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza da eş zamanlı olarak uygulanacak.

Telefonu kediyle beraber gömmüş: Çocuk istismarcısı eski polisin annesi hapse atıldı - 5
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