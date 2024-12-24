Televizyon izlerken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti
İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Charlie Rolstone, televizyon izlerken tetiklenen migren ağrılarına ''Chiari malformasyonu'' olarak bilinen bir beyin hastalığının neden olduğunu öğrendi. Şimdilerde ağrı kesiciler ve epilepsi ilaçlarıyla hayatta kalmayı başaran talihsiz kadın, hastalığın sinsi belirtileri konusunda herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
Hayatının büyük bir kısmında migren ataklarıyla mücadele eden Charlie Rolstone, son yıllarda özellikle televizyon izlerken artan baş ağrıları nedeniyle epey zorlanıyordu. 2021 yılında bir gece eğlencesinden eve dönerken bayılan Charlie Rolstone, çeşitli sağlık taramalarından geçti. Doktorlar, İngiliz kadına ''Chiari malformasyonu'' tanısı koydu. Ölümcül bir beyin hastalığı olan ''Chiari malformasyonu'' genellikle beynin alt kısmında ortaya çıkıyor.