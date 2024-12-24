Televizyon izlerken ölümcül hastalığa yakalandığını fark etti

Chiari malformasyonu, birkaç farklı tipe ayrılır ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. En yaygın tür, tip 1 Chiari malformasyonudur. Bu türde, beyincik ve beyin sapının alt kısmı, normalden daha aşağıya sarkar ve omuriliğe baskı yapar. Çoğu kişi bu durumu yıllarca fark etmeyebilir ve yalnızca şiddetli baş ağrıları, denge problemleri ya da diğer sinirsel semptomlarla tanı alabilir.

Tip 2 Chiari malformasyonu, genellikle doğuştan gelir ve beyin sapı ile beyincik kısmı, kafatasının alt kısmına sarkar. Bu tür, çoğu zaman doğumdan hemen sonra fark edilir ve spina bifida gibi diğer doğumsal hastalıklarla birlikte görülebilir. Tip 3 Chiari malformasyonu çok daha nadirdir ve daha ciddi bir durumdur. Beyincik ve beyin sapı, kafatası dışında yer alabilir, bu da hayati risk oluşturabilir. Tip 4 Chiari malformasyonu ise çok ender görülen bir türdür ve beyincikte ciddi gelişimsel eksikliklere neden olur.