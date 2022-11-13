"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Nasseri'nin hikayesi için DreamWorks'ten 250.000 dolar aldığı iddia edilmişti. Haziran 2004'te bir dergiye verdiği röportajda, "Film vizyona girdiğine göre artık daha iyi bir imajım var. Ama yaşam tarzım aynı. Mutluyum. Bu benim hayal dünyam" demişti.