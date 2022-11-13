"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, 18 yıl yaşadığı havalimanında yaşamını yitirdi.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 1

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 2

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 3

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 4

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 5

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 6

Nasseri'nin hikayesi için DreamWorks'ten 250.000 dolar aldığı iddia edilmişti. Haziran 2004'te bir dergiye verdiği röportajda, "Film vizyona girdiğine göre artık daha iyi bir imajım var. Ama yaşam tarzım aynı. Mutluyum. Bu benim hayal dünyam" demişti.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 7

Steven Spielberg'ün Mehran Karimi'den esinlenerek çektiği politik komedi olan Terminal filmi, Doğu Avrupa'daki Krakozya adlı bir ülkeden New York'a gelen Viktor Navorski'nin (Tom Hanks) öyküsünü anlatıyor.

"Terminal" filmine ilham vermişti: İranlı sığınmacı 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti - 8

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