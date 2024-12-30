Terör saldırıları, suikastler, savaş ve Suriye: Rusya'da 2024 nasıl geçti?

BRICS ZİRVESİ

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 22-24 Ekim'de BRICS ve BRICS+ Liderler Zirvesi gerçekleşti.

BRICS zirvesine 24 devlet başkanı veya başbakan düzeyinde, 6’sı uluslararası kuruluşlardan, 36 ülkeden toplam 42 heyet başkanı katıldı.

Türkiye'nşn de katılım gösterdiği zirve, Rusya tarihindeki en büyük ve etkili diplomatik etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Zirvenin düzenlenmesinin ardından bir süre sonra Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla BRICS'e "ortak devlet" statüsünde katılacağı bildirildi.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan ve dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan BRICS, Rusya’nın dönem başkanlığında genişlemiş oldu.