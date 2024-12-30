Terör saldırıları, suikastler, savaş ve Suriye: Rusya'da 2024 nasıl geçti?
Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya'da, 2024 yılı hareketli geçti. Putin'in yönetimindeki ülkede 144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından, nükleer silah hamlelerine, devlet başkanlığı seçiminden tarihinin en büyük diplomatik etkinliğine kadar pek çok önemli olay yaşandı...
Rusya’da, 144 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı 2024’ün en önemli olayı olarak kayıtlara geçti.
Rusya'da diğer bir önemli gelişme, mart ortasında devlet başkanı seçiminin düzenlenmesi oldu.
Yüzde 77,49 katılım olan seçimde, yüzde 87,28 oy oranıyla galip gelen Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu.