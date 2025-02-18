Ters dönen uçaktaki yolcular mucize kurtuluşu anlattı: Yarasalar gibi sallanıyorduk
Son haftalarda farklı ülkelerde art arda yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi. ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Mucize şekilde can kaybının olmadığı kaza sırasında uçakta bulunan yolcular o anları anlattı.
ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.
Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken 18 kişi yaralandı. Uçakta 4 mürettebat ve 76 yolcu vardı.
Biri çocuk üç kişinin ciddi şekilde yaralandığı bildirdi.
Uçaktan kurtulan yolcular, o anları anlattı.