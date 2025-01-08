Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış

Las Vegas polisi, Trump otelinin önünde bir Tesla Cybertruck'ı patlatan askerin, saldırıyı planlamaya yardımcı olmak için ChatGPT de dahil olmak üzere üretken yapay zeka kullandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren Livelsberger’e ait dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve saat hala inceleniyor.

Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 1

ABD, geçtiğimiz günlerde birden fazla saldırı ile sarsıldı.

Bunlardan biri  Las Vegas'taki Trump otelinin önünde bir Tesla Cybertruck'ı patlamasıyla gerçekleşti.

Las Vegas polisi, saldırıyı planlayan ABD askerinin, ChatGPT de dahil olmak üzere üretken yapay zeka kullandığını açıkladı.

37 yaşındaki Matthew Livelsberger, kamyon patlamadan hemen önce kendini öldürmüştü. Livelsberger’e ait bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve saat hala inceleniyor.

Livelsberger'in ChatGPT üzerinden yaptığı aramaların incelenmesi, patlayıcı hedefler, belirli mühimmatların hangi hızda hareket edeceği ve Arizona'da havai fişeklerin yasal olup olmadığı hakkında bilgi aradığını gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 2

"UYANDIRMA ÇAĞRISI"

Yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada, Afganistan'da iki kez görev yapan ve Colorado Springs'te yaşayan Yeşil Bereli Livelsberger'in, patlamanın ülkenin sorunlarına yönelik bir “uyandırma çağrısı” olduğunu belirten notlar bıraktığını söyledi.

Livelsberger cep telefonuna “Kaybettiğim kardeşlerimden arınmak ve aldığım canların yükünden kurtulmak istiyorum” yazan notlar bıraktı.

Patlamada 7 kişi hafif yaralanırken Trump International otelinde neredeyse hiç hasar meydana gelmedi. Yetkililer Livelsberger'in tek başına hareket ettiğini duyurdu.

Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 3

SİYASİ AYAĞI ARANIYOR

Müfettişler, Tesla ve seçilmiş başkan Trump’ın adını taşıyan otel göz önüne alındığında, Livelsberger'in siyasi bir noktaya değinmek isteyip istemediğini belirlemeye çalışıyor.

Emniyet yetkilileri Livelsberger'in seçilmiş Başkan Donald Trump'a karşı kötü bir niyet beslemediğini söyledi.

Bıraktığı notlardan birinde, ülkenin kendisi ve Tesla CEO'su Elon Musk etrafında “toplanması” gerektiğini söylüyordu.

Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 4

NEW ORLEANS'LA BAĞLANTI BULUNAMADI

Aynı gün New Orleans'ta meydana gelen kamyonlu saldırı da 14 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yerel polise göre saldırı, kamera donanımlı güneş gözlüğü Meta Ray-Bans ile çekilen videolarla planlandı. Saldırgan Şemseddin Cabbar, bu teknolojiyi kullanarak Fransız Mahallesinde keşif yaptı. Polis iki saldırının birbiriyle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Livelsberger'in mektupları siyasi şikayetler, toplumsal sorunlar ve Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere iç ve dış meselelere değiniyordu. ABD'nin “ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini” yazıyordu.

Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 5
Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış - 6
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