Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış
Las Vegas polisi, Trump otelinin önünde bir Tesla Cybertruck'ı patlatan askerin, saldırıyı planlamaya yardımcı olmak için ChatGPT de dahil olmak üzere üretken yapay zeka kullandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren Livelsberger’e ait dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve saat hala inceleniyor.
ABD, geçtiğimiz günlerde birden fazla saldırı ile sarsıldı.
Bunlardan biri Las Vegas'taki Trump otelinin önünde bir Tesla Cybertruck'ı patlamasıyla gerçekleşti.
Las Vegas polisi, saldırıyı planlayan ABD askerinin, ChatGPT de dahil olmak üzere üretken yapay zeka kullandığını açıkladı.
37 yaşındaki Matthew Livelsberger, kamyon patlamadan hemen önce kendini öldürmüştü. Livelsberger’e ait bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve saat hala inceleniyor.
Livelsberger'in ChatGPT üzerinden yaptığı aramaların incelenmesi, patlayıcı hedefler, belirli mühimmatların hangi hızda hareket edeceği ve Arizona'da havai fişeklerin yasal olup olmadığı hakkında bilgi aradığını gösteriyor.