Tesla Cybertruck patlamasında ChatGPT ayrıntısı: ABD askeri, saldırıyı yapay zeka ile planlamış

NEW ORLEANS'LA BAĞLANTI BULUNAMADI

Aynı gün New Orleans'ta meydana gelen kamyonlu saldırı da 14 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yerel polise göre saldırı, kamera donanımlı güneş gözlüğü Meta Ray-Bans ile çekilen videolarla planlandı. Saldırgan Şemseddin Cabbar, bu teknolojiyi kullanarak Fransız Mahallesinde keşif yaptı. Polis iki saldırının birbiriyle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Livelsberger'in mektupları siyasi şikayetler, toplumsal sorunlar ve Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere iç ve dış meselelere değiniyordu. ABD'nin “ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini” yazıyordu.