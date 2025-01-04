Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış
Yeni yılda Las Vegas'taki Trump otelinin önünde yaşanan Tesla Cybertruck patlamasını gerçekleştiren ABD askerinin, arkasında bıraktığı not otaya çıktı. Afganistan'da görev yapan Yeşil Bereli Matthew Livelsberger, patlamayı "uyanış çağrısı" olarak nitelendirerek şunları yazmış: "Kaybettiğim kardeşlerimden zihnimi temizlemeye ve aldığım canların yükünden kurtulmaya ihtiyacım var.”
Las Vegas'taki Trump otelinin önünde yaşanan Tesla Cybertruck patlamasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturmayı yürüten yetkililerin açıkladığına göre, patlamadan hemen önce kendini vurarak öldüren yüksek rütbeli asker bıraktığı notta, saldırının ülkedeki hastalıklar için bir “uyandırma çağrısı” olduğunu yazdı.
Colorado'dan 37 yaşındaki Yeşil Bereli Matthew Livelsberger, cep telefonuna bıraktığı notlarda şunları yazdı: “Kaybettiğim kardeşlerimden zihnimi temizlemeye ve aldığım canların yükünden kurtulmaya ihtiyacım var.”
Livelsberger 2006'dan beri orduda görev yapıyordu ve iki kez Afganistan'a gönderilmişti.