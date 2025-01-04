Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış

"ABD ÖLÜMCÜL DERECEDE HASTA"

Livelsberger, yetkililer tarafından bulunan ve dün yayınlanan bir mektupta şunları yazmıştı: “Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısıydı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem veriyor. Demek istediğimi anlatmak için havai fişek ve patlayıcılarla yapılacak bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?”

Patlamada yedi kişi hafif yaralanırken Trump International Hotel'de neredeyse hiç hasar meydana gelmedi. Yetkililer Livelsberger'in tek başına hareket ettiğini açıkladı.

Livelsberger'in mektupları siyasi şikayetler, toplumsal sorunlar ve Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere hem iç hem de uluslararası meseleleri içeren bir dizi konuyu kapsıyordu. Bir mektubunda ABD'nin “ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini” söyledi.