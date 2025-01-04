Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış

Yeni yılda Las Vegas'taki Trump otelinin önünde yaşanan Tesla Cybertruck patlamasını gerçekleştiren ABD askerinin, arkasında bıraktığı not otaya çıktı. Afganistan'da görev yapan Yeşil Bereli Matthew Livelsberger, patlamayı "uyanış çağrısı" olarak nitelendirerek şunları yazmış: "Kaybettiğim kardeşlerimden zihnimi temizlemeye ve aldığım canların yükünden kurtulmaya ihtiyacım var.”

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 1

Las Vegas'taki Trump otelinin önünde yaşanan Tesla Cybertruck patlamasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin açıkladığına göre, patlamadan hemen önce kendini vurarak öldüren yüksek rütbeli asker bıraktığı notta, saldırının ülkedeki hastalıklar için bir “uyandırma çağrısı” olduğunu yazdı.

Colorado'dan 37 yaşındaki Yeşil Bereli Matthew Livelsberger, cep telefonuna bıraktığı notlarda şunları yazdı: “Kaybettiğim kardeşlerimden zihnimi temizlemeye ve aldığım canların yükünden kurtulmaya ihtiyacım var.”

Livelsberger 2006'dan beri orduda görev yapıyordu ve iki kez Afganistan'a gönderilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 2

"ABD ÖLÜMCÜL DERECEDE HASTA"

Livelsberger, yetkililer tarafından bulunan ve dün yayınlanan bir mektupta şunları yazmıştı: “Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısıydı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem veriyor. Demek istediğimi anlatmak için havai fişek ve patlayıcılarla yapılacak bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?”

Patlamada yedi kişi hafif yaralanırken Trump International Hotel'de neredeyse hiç hasar meydana gelmedi. Yetkililer Livelsberger'in tek başına hareket ettiğini açıkladı.

Livelsberger'in mektupları siyasi şikayetler, toplumsal sorunlar ve Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere hem iç hem de uluslararası meseleleri içeren bir dizi konuyu kapsıyordu. Bir mektubunda ABD'nin “ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini” söyledi.

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 3

"ÜLKE TRUMP VE MUSK ETRAFINDA TOPLANMALI"

Bu arada Şerif Yardımcısı Dori Koren'e göre Tesla mühendisleri, Livelsberger'in Colorado'dan New Mexico ve Arizona'ya ve Las Vegas'a kadar şarj istasyonları arasındaki yolu da dahil olmak üzere, araştırmacılar için Cybertruck'tan veri alınmasına yardımcı oldu.

Koren yaptığı açıklamada, “Hala incelememiz gereken büyük miktarda veri var. Milyonlarca olmasa da binlerce video, fotoğraf, belge, web geçmişi ve analiz edilmesi gereken tüm bu şeyler var” dedi.

Yeni detaylar, soruşturmacıların Livelsberger'in Tesla ve seçilmiş başkan Donald Trump’ın adını taşıyan otel ile siyasi bir amaç güdüp gütmediğini belirlemeye çalıştığı sırada ortaya çıktı.

Emniyet yetkilileri Livelsberger'in Trump'a karşı kötü bir niyet beslemediğini söyledi. Bıraktığı notlardan birinde "ülkenin Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın etrafında toplanması gerektiğini" belirtiyordu.

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 4

İKİSİ DE ORADA DEĞİLDİ

Musk son zamanlarda Trump'ın yakın çevresinin bir üyesi haline geldi. Trump da Musk da patlamanın olduğu gün Las Vegas'ta değildi. Her ikisi de Trump'ın Güney Florida'daki malikanesinde düzenlenen yılbaşı partisine katılmıştı.

Las Vegas'ta görevli FBI özel ajanı Spencer Evans, dün yaptığı açıklamada, “Bu olay her zamankinden daha kamuya açık ve daha sansasyonel olsa da sonuçta TSSB ve diğer sorunlarla mücadele eden ağır madalyalı bir savaş gazisinin karıştığı trajik bir intihar vakası gibi görünüyor” dedi.

Livelsberger kafasına sıktığı kurşunla hayatını kaybetti. Müfettişler Livelsberger'in Cybertruck'ın içinde kendini nasıl vurduğunu ve aynı anda içinde bulunan havai fişekleri ve kamp yakıtını tutuşturarak patlamaya nasıl neden olduğunu henüz açıklamadı.

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 5

"HAYATIM CEHENNEME DÖNDÜ"

İçeride bulunan yanmış eşyalar arasında Livelsberger'in ayaklarının dibinde bir tabanca, başka bir ateşli silah, havai fişekler, bir pasaport, bir askeri kimlik, kredi kartları, bir cep telefonu ve bir akıllı saat vardı. Yetkililer her iki silahın da yasal olarak satın alındığını söyledi.

Livelsberger son yıllarda orduda hemşire olarak görev yapan eski kız arkadaşı Alicia Arritt'e travmatik beyin hasarına bağladığı ciddi ağrı ve bitkinlik yaşadığını söylemişti.

Arritt, 2018'de Colorado'da tanışıp çıkmaya başladığı 39 yaşındaki Arritt'e yorgunluk, geceleri uykusunu kaçıran ağrılar ve Afganistan'da görev yaptığı dönemde yaşadığı şiddet olaylarını anlattığını söyledi.

Arritt'in The Associated Press ile paylaştığı, flörtlerinin ilk günlerine ait mesajlarda Arritt'e “Hayatım son bir yıldır kişisel bir cehenneme döndü” demiş.

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 6

CESARET MADALYASI DA VAR

Yeşil Bereliler, gerilla savaşı ve geleneksel olmayan savaş taktikleri konusunda uzmanlaşmış, yüksek eğitimli ABD Ordusu özel kuvvetleri olarak biliniyor.

Orduya göre Livelsberger rütbelerini yükseltti ve iki kez Afganistan'a konuşlandırıldı. Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da görev yaptı. Kısa bir süre önce Almanya'daki denizaşırı görevinden dönmüştü ve öldüğünde izinliydi.

Biri ateş altında cesaret madalyası olmak üzere beş Bronz Yıldız, bir muharebe piyade rozeti ve bir de cesaret madalyası ile ödüllendirilmişti.

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 7

"NORMAL BİR ADAMDI"

Yetkililer soruşturma kapsamında perşembe günü Livelsberger'in memleketi Colorado Springs'de bir şehir evinde arama yaptı.

Komşuları orada yaşayan adamın bir karısı ve bir bebeği olduğunu söyledi.

Karşı komşusu Cindy Helwig, onu en son bir SUV'u tamir etmek için bir alet ödünç istediğinde gördüğünü söyledi. 

Helwig “O normal bir adamdı” dedi. 

Tesla Cybertruck'ı patlatan ABD askerinin bıraktığı nottaki çarpıcı detay: "Aldığı canları" anlatmış - 8

NEW ORLEANS'IN ARDINDAN

Patlama, 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar'ın yılbaşı günü erken saatlerde New Orleans'ın ünlü Fransız Mahallesi'nde bir kamyonu kalabalığın üzerine sürmesi ve polis tarafından vurularak öldürülmeden önce en az 15 kişinin ölümüne neden olmasından saatler sonra meydana geldi.

FBI, abbar'ın tek başına hareket ettiğine inandıklarını ve olayın bir terör saldırısı olarak soruşturulduğunu açıkladı.

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