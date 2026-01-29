Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor

Elon Musk bir hamle de yatırım için yaptı. Kendi şirketi Tesla, Musk'ın diğer şirketi yapay zeka firması xAI'a 2 milyar Dolar yatırım yapacağını açıkladı. 2025'in son çeyreğinde gelirleri yüzde 3 düşen ve pazar dominasyonunu Çinli BYD'ye kaptıran Tesla, Musk'ın yapay zeka firmasına yatırım yapmayı onayladı.

Daha önce hissedarlarının hayır dediği yatırım hamlesini bu sefer gerçekleştiren Elon Musk'ın bu firmayla robot taksi projesi "Cybercab"i hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Musk'ın Cybercab'lerin yanı sıra insansı robotlar, kamyonlar ve Roadster spor otomobilleri üretme planının, bu yıl sermaye harcamalarını 20 milyar doların üzerine çıkaracak bir dizi fabrika yatırımını gerektireceği belirtiliyor.