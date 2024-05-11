Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce protestocu, polisle karşı karşıya geldi. Protestocular, fabrikanın genişlemesinin çevreye zarar vereceğini söylüyor.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 1

Almanya'daki Tesla fabrikası protesto edildi.

Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce protestocu, dün polisle çatıştı ve bazıları elektrikli araç üretim tesisine saldırmaya çalıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 2

Genişlemenin çevreye zarar vereceğini iddia eden Disrupt Tesla adlı organizasyon grubuna göre protestoya yaklaşık 800 kişi katıldı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 3

Tesla, Mart 2022'de fabrikayı açtığından bu yana yoğun tepki çekmiş, daha sonra üretim kapasitesini artırmak için yakındaki bir ormana doğru genişleme planlarını açıklamıştı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 4

Şubat ayında fabrikanın bulunduğu kasaba, yasal olarak bağlayıcılığı olmayan bir referandumda planlara karşı oy kullandı.

O tarihten bu yana protestocular, yakınlardaki bir kampta konuşlanmış durumda.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 5

Aynı tesis, kundaklama şüphesiyle elektriğinin kesilmesinin ardından mart ayında bir hafta süreyle kapatılmıştı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 6

Volcano Group adlı ayrı bir protesto kolektifi, yangının sorumluluğunu üstlenerek, “gigafactory'nin tamamen yok edilmesi” çağrısında bulundu.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde - 7

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X'te “Polis solcu protestocuları neden bu kadar kolay bırakıyor?” diye yazdı ve göstericilerin içeri girmeyi başaramadığını ekledi.

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