Tesla'nın Almanya'daki fabrikası protestoların hedefinde
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce protestocu, polisle karşı karşıya geldi. Protestocular, fabrikanın genişlemesinin çevreye zarar vereceğini söylüyor.
Almanya'daki Tesla fabrikası protesto edildi.
Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce protestocu, dün polisle çatıştı ve bazıları elektrikli araç üretim tesisine saldırmaya çalıştı.