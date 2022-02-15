Thames Nehri kıyısında 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

NEOLİTİK DÖNEMDE YAŞAYAN BİR İNSANA AİT

Hunt kemikleri alması için bir telefon aldığında, memurlar ondan kemiğin hangi döneme ait olduğunu tahmin etmesini istedi. Hunt, "Somut olan eski şeyler için kendi referans çerçevem Orta Çağ’a aitti, ama ben doğru tahminden çok uzaktaydım" dedi.

Polis, kemiğin aslında, arkeologlar tarafından yaklaşık 1,70 boyunda olduğu tahmin edilen, İngiltere'deki Neolitik dönemde MÖ 4300 ile 2000 yıllarında yaşayan bir kişiye ait olduğunu söyledi. Neolitik dönem, çiftçilik ve çömlekçiliği ortaya çıkışı ve cenaze geleneklerinin oluşumuyla ülkenin kültürel bir dönüşümüne yol açtı.