The Economist'in 2025 kapağı yine şifrelerle dolu! Gizemli şifreler geleceği nasıl şekillendirecek?

DERGİDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

The Economist, kapağında yalnızca sembollerle değil, yayınladığı mesajlarla da önemli temalara dikkat çekiyor.



Economist dergisi, kapağının verdiği mesajı şöyle anlattı:



1- Trump ve “Önce Amerika” Politikaları: ABD seçimlerinin yankıları, dünya genelindeki dengeleri değiştirecek. Müttefikler ve düşmanlar, ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirecek.



2- Temiz Teknoloji Patlaması: Çin’in liderliğinde, yeşil enerji ve temiz teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak.



3- Yapay Zekâya Artan Yatırımlar: 1 trilyon doları aşması beklenen yapay zekâ yatırımları, 2025’te kritik bir eşiği temsil edecek.



4- Schengen Krizi: Avrupa’da serbest dolaşımı sağlayan Schengen sistemi yıpranıyor. Birçok şehir seyahat kısıtlamaları getirebilir.