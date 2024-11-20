The Economist'in 2025 kapağı yine şifrelerle dolu! Gizemli şifreler geleceği nasıl şekillendirecek?
Dünyaca ünlü The Economist dergisi, geleneksel “gelecek yıl” kapağıyla yine merak uyandırdı. 2025 kapağında yer alan semboller, şifreler ve figürler, geleceğe dair gizem dolu ipuçları taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda öngörüleriyle dikkat çeken dergi, bu yıl da sosyal medyada ekonomiyle ilgilenenler arasında tartışmaların odağı oldu.
2024 kapağında seçimlere ve jeopolitik gerilimlere odaklanan The Economist, bu kehanetlerin birçoğunda haklı çıkmıştı. 2025 kapağı ise daha iddialı ve çok katmanlı mesajlar içeriyor.
İşte kapakta dikkat çeken ayrıntılar ve olası yorumlar: