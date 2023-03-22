The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu

İsmini vermek istemeyen kadın, ikinci kızının kafatasında hala şarapnel parçaları bulunduğunu ve o sırada henüz küçük bir çocuk olan oğlunın bir ayağını ve elinin bir kısmını kaybettiğini sözlerine ekledi. Bir başka kadın ise bir füzenin evlerini yerle bir etmesi sonucu annesi, babası, iki kardeşi ve iki yeğeni de dahil olmak üzere neredeyse tüm yakınlarını kaybettiğini söyledi.