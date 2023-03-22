The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu

The Guardian gazetesi, İngiltere'nin Irak'taki DAEŞ operasyonunda onlarca sivili öldürdüğünü yazdı. İngiliz hükümetinin Irak'ta neden olduğu sivil kayıpları hakkında şeffaf olmadığını belirten gazete İngiltere'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yakınlarını kaybeden kişilerle konuştu. Bununla birlikte, İngiltere Savunma Bakanlığı Irak'ta sivilleri öldürdüğünü inkar etmeye devam ediyor.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 1

İngiliz The Guardian gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre, Irak'ta DAEŞ’e karşı yürütülen operasyon sırasında sivillerin ölümüne neden olan çok sayıda hava saldırısı, İngiltere güçleri tarafından düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 2

İngiltere hükümeti ve ordusu yıllardır, sivil  Iraklıların korunması açısından İngiltere'nin Irak'ta DAEŞ militanlarına karşı 'kusursuz' bir savaş verdiği iddiasını savundu. Ancak, ABD liderliğindeki koalisyonun müttefikleri, 2014'ten sonraki dönemde Irak kara birliklerine destek verirken Irak'ta yüzlerce sivili öldürdüklerini hali hazırda itiraf etmişti.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 3

SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜ 6 SALDIRI TESPİT EDİLDİ

The Guardian, kar amacı gütmeyen gözlemci kuruluş Airwars ile birlikte yürüttüğü araştırmada, Irak'ın Musul kentinde 2016 ve 2017 yıllarında İngiliz güçleri tarafından gerçekleştirildiği düşünülen ve sivillerin ölümüne neden olan 6 saldırı tespit etti.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 4

AİLELER YOK EDİLDİ

Şüpheli iki İngiliz saldırısının kurbanları ise aile bireylerini öldüren füze saldırıları ilk kez anlattı. Hayatta kalanlardan biri, bir füzenin Musul'da bir sokakta yanlarında patlaması sonucu en büyük kızını kaybettiğini ve kendisinin her iki bacağının da kesilmek zorunda kaldığını söyledi.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 5

İsmini vermek istemeyen kadın, ikinci kızının kafatasında hala şarapnel parçaları bulunduğunu ve  o sırada henüz küçük bir çocuk olan oğlunın  bir ayağını ve elinin bir kısmını kaybettiğini sözlerine ekledi.  Bir başka kadın ise bir füzenin evlerini yerle bir etmesi sonucu annesi, babası, iki kardeşi ve iki yeğeni de dahil olmak üzere neredeyse tüm yakınlarını kaybettiğini söyledi. 

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 6

Diğer taraftan, ABD öncülüğündeki koalisyon her iki hava saldırısında da sivil kayıplar olduğunu kabul etti ancak silahların hangi ülke tarafından ateşlendiğini açıklamadı. Musul'da The Guardian ve Airwars tarafından İngiliz saldırıları olduğu tespit edilen altı saldırıda toplam 26 sivilin öldüğü koalisyon tarafından kabul edildi.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 7

İngiltere Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların kendi güçleri tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini doğrulamayı ya da yalanlamayı reddetti. Bakanlık, İngiliz birliklerinin Irak'ta sivilleri öldürmediğini ya da onlara zarar vermediğini öne sürdü.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 8

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR KANIT YOK

Bakanlık sözcüsü "Suriye ve Irak'taki saldırıların sivil kayıplara yol açtığına dair herhangi bir kanıt ya da gösterge bulunmamaktadır. İngiltere,  titiz askeri süreçleri ile sivil kayıp riskini her zaman en aza indirir ve bunu yapmak için görev verilerinin kapsamlı analizi de dahil olmak üzere onlarca kanıtı dikkatle inceler." yorumunu yaptı.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 9

Koalisyon ayrıca 9 Ocak 2017 tarihinde Musul'da gerçekleştirilen bir başka saldırıda da iki sivilin öldüğünü kabul etti. İngiltere bu saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti, ancak ölenlerin militan olduğunu söyleyerek sivil kayıpları reddetti.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 10

The Guardian araştırmasının Irak’taki  sivil kayıpların değerlendirilmesine yönelik şeffaf olmayan politikaları nedeniyle İngiliz yetkililer üzerindeki baskıyı arttırmasını umduğunu bildirdi.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 11

Öte yanda, İngiltere'nin 2003'teki Irak işgali ve sonrasındaki rolüne ilişkin 2016'da yayınlanan Chilcot raporu, ülkenin  ölen ve yaralanan sivillerin yerini tespit etmek için yeterince çaba sarf etmediğini ortaya koymuştu. Raporda, "Bir hükümet, askeri eylemlerinin siviller üzerindeki olası ve gerçek etkilerini anlamak için her türlü makul çabayı gösterme sorumluluğuna sahiptir". denilmişti.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 12

Ancak Irak'taki bir sonraki İngiliz harekatında ülke daha şeffaf davranmadı. Hükümet, milletvekillerinden gelen taleplere rağmen, bildirilen kayıpları nasıl değerlendirdiğini bile açıklamayı reddetti.

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 13

İngiltere, DAEŞ militanlarınıhedef alan Operation Inherent Resolve koalisyonu'nun bir parçası olarak 2014 yılında Irak'ı yeniden bombalamaya başladı. Suriye'deki saldırılar ise bir yıl sonra başladı. Bu süreçte İngiltere her iki ülkeye yaklaşık 4 bin füze saldırısı düzenledi. 

The Guardian: İngiltere, Irak'taki onlarca sivilin ölümünden sorumlu - 14

İngiliz ordusu, hala  bu saldırılarda Irak'ta tek bir sivilin bile ölmediğini belirterek, 3 bin 52 DAEŞ militanının öldürüldüğünü iddia ediyor. İngiltere,  Suriye'de ise bin 17 DAEŞ'linin ve bir sivilin öldürüldüğünü öne sürüyor.  

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