The Wall Street Journal'den Türk silahlarına övgü: Türkiye son 20 yılda silah üretiminde küresel bir güç haline geldi

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERDİ"

Dünyanın en saygın gazetelerinden biri olan The Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme çabasından ve Türk şiketlerinin başarısından övgüyle bahsetti. Gazetenin muhabiri Jared Malsin, yazısına şöyle başladı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye'nin yirmi yıldır silah üreten bir güç merkezi olma projesi meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları dönüştürmeye devam ediyor."