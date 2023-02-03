TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi

ABD’li bir TikTok fenomeni, kanser hastası olduğunu iddia ederek takipçilerini dolandırdıktan sonra tutuklandı. Madison Russo adlı genç kız, 'futbol topu büyüklüğünde' bir tümörü olduğunu açıklayıp, GoFundMe adlı sitede bir kampanya başlatarak 37 bin dolar (yaklaşık 700 bin lira) topladı.

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 1

ABD'de, Iowa eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki Madison Russo adlı genç kadın sosyal medyada  "2. evre pankreas kanseri, akut lenfoblastik lösemi ve omurgasını saran futbol topu büyüklüğünde bir tümör" varmış gibi davrandı. Russo, açtığı onlline bağış kampanyasında 37 bin doları aşkın para topladı.

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 2

Russo, 23 Ocak'ta tutuklandı ve 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği birinci dereceden hırsızlıkla suçlandı. Ayrıca Madison’ın  diğer kanser hastalarının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları çekip kendisininmiş gibi gösterdiği tespit edildi.

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 3

YALANI DOKTOR TAKİPÇİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Bununla birlikte, TikTok fenomenin kanser yalanı, doktorların paylaşımlarını görmesiyle ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, Russo'nun fotoğraflarında görülen tıbbi ekipmanın kullanılma biçiminde bir "kanser hastasının hayatını ciddi bir şekilde tehdit eden yanlışlıklar" olduğunu fark etti.

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 4

ONLARCA TIBBİ MALZEMEYE EL KONULDU

Mahkeme kayıtlarına göre, doktorların durumu fark etmesi Russo'nun dairesine yapılan bir baskınla sonuçlandı ve polis, pamuklarla dolu bir çantaya bağlı bir IV pompası ve bir akrabanın adına kayıtlı tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere onlarca tıbbi malzemeye el koydu.

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 5

Madison yardım kampanyasını başlattığı GoFundMe adlı site ise olayla ilgili olarak, "Platformumuzun kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz. Bu konuda asli makamlarla işbirliği içerisindeyiz." dedi. GoFundMe, sahte kanser iddiası nedeniyle  Russo’ya bağışlanan parayı kullanıcılara geri ödeyeceğini belirtti. 

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 6

"HAYATTA KALMA İHTİMALİM YÜZDE 11"

Öte yandan, üniversite öğrencisi olan Russo, geçen yılın Ekim ayında kendisine kanser teşhisi konulduğu öne sürdü. TikTok hesabında açıklama yapan Madison, “Gelecek beş yıl içerisinde hayatta kalma şansım  yüzde 11.” dedi. 

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 7

Ardından Russo, omurgasındaki büyük ve  ameliyat edilemez vir tümör olduğunu öne sürerek, " Şubat ve Ekim ayları arasında 15 kür kemoterapi ve 90 kür radyasyon tedavsi gördüm. Sanki ruhum sallanmış gibi hissediyorum ve şu anda her şey biraz belirsiz. Sadece hayatım nereye gideceğini  görmek istiyorum ve şu anda bunun ne olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.  

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 8

"ETKİNLİKLERE KONUŞMACI OLARAK KATILDI"

Russo, ayrıca çocukluk çağı kanserine dikkat vir etkinliğe geçen yıl konuşmacı olarak çağrıldı ve benzeri birçok etkinlikte boy gösterdi. 

TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi - 9

 Tıbbi mücadelelerine rağmen Russo, St. Ambrose Üniversitesi'ndeki derslere devam ettiğini, not ortalamasının 4.0 olduğunu ve boş zamanlarında golf oynarken John Deere'da yarı zamanlı bir işte çalıştığını söyledi.

Son olarak Russo, Scott County Hapishanesinden 10 bin  dolarlık bir kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı ve önümüzdeki ay genç kadının mahkemeye çıkması bekleniyor.

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