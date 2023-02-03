TikTok fenomeni kanser yalanıyla dolandırdı: 10 yıl hapsi istendi

Ardından Russo, omurgasındaki büyük ve ameliyat edilemez vir tümör olduğunu öne sürerek, " Şubat ve Ekim ayları arasında 15 kür kemoterapi ve 90 kür radyasyon tedavsi gördüm. Sanki ruhum sallanmış gibi hissediyorum ve şu anda her şey biraz belirsiz. Sadece hayatım nereye gideceğini görmek istiyorum ve şu anda bunun ne olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.