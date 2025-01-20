TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti!

"BENİ BİR İNSAN OLARAK MAHVETTİ"

Mahkemede ifade veren mağdur Lauren, "Hayatımda asla geçmeyecek bir iz bıraktı. Beni bir insan olarak mahvetti. Savunmasız ve kırgın bir insanım ve bu Hollie Hanson'dan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Sonunda sevgilisinin kendisini hiç sevmediğini anladığını söyleyen genç kadın, "Hollie Hanson benim tacizcim. Bana çektirdiği acının üstesinden asla gelemeyeceğim. Umarım onu ​​bir daha asla görmem." ifadelerini kullandı.