TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti!

TikTok'ta 25 binden fazla takipçisi olan Hollie Hanson, dört yıldır evli olduğu Lauren Hanson’a yıllar süren dehşeti yaşattı. Cani fenomen genç kadını boğmaya çalıştı, cam şişeyle yaraladı ve bayılınca bacağını kesti. TikTok fenomeni, suçlarını itiraf ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra yıllarca şiddet uyguladığı mağdurla görüşmesini engellenmek amacıyla uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti! - 1

EŞİNİ İKİ DAKİKA BOYUNCA BOĞDU

TikTok fenomeninin akıl almaz istismarı sosyal medyaya damga vurdu. 26 yaşındaki Hollie Hanson, partneri Lauren Hanson'a dört yıl boyunca fiziksel ve duygusal şiddet uyguladı.

TikTok'ta 25 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin, eşini iki dakika boyunca boğduğu anlar kameraya yansıdı.

DÜNYA HABERLERİ

TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti! - 2

BAYILTIP BACAĞINI KESTİ

Hanson ayrıca genç kadının telefonunu kullanmasını, sevdikleriyle görüşmesini engelledi ve ortak banka hesaplarını kontrol altına aldı.

Eşine sistematik olarak şiddet uyguladığı aktarılan fenomen, genç kadına alkol şişesiyle saldırdı ve bayılınca bacağını kesti.

TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti! - 3

DÖRT YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hanson ayrıca partnerinin üzerine benzin döküp sigara yaktı. Bu sırada genç kadının vücudunda yanıklar oluştu ve giysileri alev aldı.

TikTok fenomeni, suçlarını itiraf ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava dosyalarına göre TikTok fenomeni, 2020-2024 yılları arasında "saplantılı" davranışlar sergileyerek partnerine istismar uyguladı.

TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti! - 4

"BENİ BİR İNSAN OLARAK MAHVETTİ"

Mahkemede ifade veren mağdur Lauren, "Hayatımda asla geçmeyecek bir iz bıraktı. Beni bir insan olarak mahvetti. Savunmasız ve kırgın bir insanım ve bu Hollie Hanson'dan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Sonunda sevgilisinin kendisini hiç sevmediğini anladığını söyleyen genç kadın, "Hollie Hanson benim tacizcim. Bana çektirdiği acının üstesinden asla gelemeyeceğim. Umarım onu ​​bir daha asla görmem." ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti! - 5

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Fiziksel şiddetin yanı sıra Lauren'ın kendi çocuğuyla görüşmesini engelledi ve bebeğin kıyafetlerini yaktı.

TikTok fenomenine hapis cezasının yanı sıra yıllarca şiddet uyguladığı mağdurla görüşmesinin engellenmesi yönünde bir uzaklaştırma kararı da verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER