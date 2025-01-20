TikTok fenomeninden dört yıl süren şiddet: Eşini bayıltıp bacağını kesti!
TikTok'ta 25 binden fazla takipçisi olan Hollie Hanson, dört yıldır evli olduğu Lauren Hanson’a yıllar süren dehşeti yaşattı. Cani fenomen genç kadını boğmaya çalıştı, cam şişeyle yaraladı ve bayılınca bacağını kesti. TikTok fenomeni, suçlarını itiraf ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra yıllarca şiddet uyguladığı mağdurla görüşmesini engellenmek amacıyla uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.
EŞİNİ İKİ DAKİKA BOYUNCA BOĞDU
TikTok fenomeninin akıl almaz istismarı sosyal medyaya damga vurdu. 26 yaşındaki Hollie Hanson, partneri Lauren Hanson'a dört yıl boyunca fiziksel ve duygusal şiddet uyguladı.
TikTok'ta 25 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin, eşini iki dakika boyunca boğduğu anlar kameraya yansıdı.