TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde izdiham yaşandı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İzdihamda fenalaşanlar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Şef Ömer isimli bir restoran sahibi, birkaç gün önce TikTok'tan yemek duyurusu yaptı. Gerekli önlemler alınmayınca izdiham yaşandı. Şef Ömer'in İstanbul'da da restorantı bulunuyor.
EMEVİ CAMİİ'NDE ÖZGÜR CUMA
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından halk, cuma namazını kılmak için bir kez daha Emevi Camii'nde toplandı.