TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde izdiham yaşandı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İzdihamda fenalaşanlar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Şef Ömer isimli bir restoran sahibi, birkaç gün önce TikTok'tan yemek duyurusu yaptı. Gerekli önlemler alınmayınca izdiham yaşandı. Şef Ömer'in İstanbul'da da restorantı bulunuyor.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 1

EMEVİ CAMİİ'NDE ÖZGÜR CUMA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından halk, cuma namazını kılmak için bir kez daha Emevi Camii'nde toplandı.

DÜNYA HABERLERİ

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 2

CUMA NAMAZINDAN SONRA İZDİHAM ÇIKTI

Cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.

İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 3

İZDİHAMA TİKTOK FENOMENİ NEDEN OLDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre, izdihama neden olan olay "Tik Tok" uygulamasıyla meşhur olan "Damascus House" restoranının sahibi Şef Abu Omar Al-Shami'in düzenlediği bir ziyafetti.

Camide kaydedilen video klipler, cuma namazı sonrasında Emevi avlusunda organizasyon eksikliği ve kalabaık nedeniyle insanların yığıldığını, bunun da izdihama yol açtığını gösteriyor.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 4

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DUYURDU

Şef Ömer birkaç gün önce Emevi Camii'nde bir ziyafet düzenleyip yemek dağıtma niyeti olduğunu duyurmuştu.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 5

FENALAŞANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.

Yoğunluk nedeniyle fenalaşan insanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 6

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Duvarların ve araçların üstlerine çıkan Suriyelilerin Emevi Camii'nde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kalabalık ve izdihama yol açan olay, özellikle cuma günü kalabalığıyla bilinen Emevi Camii'ni tercih eden ünlü bir restoran sahibi Şef Ömer'in "Tik Tok" uygulaması üzerinden düzenlediği şölen oldu.

TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 7
TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 8
TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü - 9
DAHA FAZLA GÖSTER