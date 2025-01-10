TikTok fenomeninin yemeği Emevi Camii'nde izdiham yarattı: 3 ölü

İZDİHAMA TİKTOK FENOMENİ NEDEN OLDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre, izdihama neden olan olay "Tik Tok" uygulamasıyla meşhur olan "Damascus House" restoranının sahibi Şef Abu Omar Al-Shami'in düzenlediği bir ziyafetti.

Camide kaydedilen video klipler, cuma namazı sonrasında Emevi avlusunda organizasyon eksikliği ve kalabaık nedeniyle insanların yığıldığını, bunun da izdihama yol açtığını gösteriyor.