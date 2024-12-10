Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi

Çinli sosyal medya platformu TikTok, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti. TikTok'un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, platformun sadece bir ay kapalı kalmasının ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve ülkedeki küçük işletmeler için 1 milyar doları aşkın gelir kaybına neden olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 1

Çinli sosyal medya platformu TikTok, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Temyiz Mahkemesi'ne sunulan başvuru dilekçesinde, şirketin, Yüksek Mahkeme incelemesi beklenirken geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtildi.

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Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 2

YENİ YÖNETİM İÇİN ZAMAN TANIYACAK

Söz konusu yasanın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği ifade edilen dilekçede, bunun ülkenin "en popüler ifade platformlarından bir olan" TikTok'un kapatılmasına neden olacağı bildirildi.

Dilekçede, tedbir kararının ABD'de yeni yönetimin konumunu belirlemesi için zaman tanıyacağı ve bunun da Yüksek Mahkeme'nin incelemesine olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği belirtildi. 

Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 3

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYIP

TikTok'un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, dilekçede yer alan beyanında, platformun geçici olarak kapatılması durumunda bile ürünlerini pazarlamak için TikTok'ta bulunan binlerce işletmenin zarar göreceğini ifade etti.

Chandlee, TikTok'un sadece bir ay kapalı kalmasının ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve ülkedeki küçük işletmeler için 1 milyar doları aşkın gelir kaybına neden olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Böyle bir durumda TikTok'un 2025'teki toplam hedeflenen küresel reklam gelirinin yüzde 29'unun da kaybedileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Chandlee, bu rakamların platformun bir aydan uzun süre kapalı kalması halinde artacağı uyarısında bulundu.

Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 4

BIDEN İMZALAMIŞTI

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 5

"AÇIK İNTERNET POLİTİKASINA AYKIRI"

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi - 6

YASANIN LEHİNE KARAR

Temyiz Mahkemesi ise geçen hafta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı. 

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