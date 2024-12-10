Tiktok yasaklanacak mı? Çinli sosyal medya platformundan durdurma talebi

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYIP

TikTok'un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, dilekçede yer alan beyanında, platformun geçici olarak kapatılması durumunda bile ürünlerini pazarlamak için TikTok'ta bulunan binlerce işletmenin zarar göreceğini ifade etti.

Chandlee, TikTok'un sadece bir ay kapalı kalmasının ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve ülkedeki küçük işletmeler için 1 milyar doları aşkın gelir kaybına neden olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Böyle bir durumda TikTok'un 2025'teki toplam hedeflenen küresel reklam gelirinin yüzde 29'unun da kaybedileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Chandlee, bu rakamların platformun bir aydan uzun süre kapalı kalması halinde artacağı uyarısında bulundu.