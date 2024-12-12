TIME dergisi yılın kişisini seçti: "Amerika'nın dünyadaki yerini değiştirdi"
Time Dergisi, ABD'nin 47'inci başkanı Donald Trump'ı “yılın kişisi” seçti. Dergiden yapılan açıklamada Trump'ın, “tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği" belirtildi. Trump, ikinci kez "yılın kişisi" oldu.
Time Dergisi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı “yılın kişisi” seçti.
Trump bu unvanı ilk başkanlık seçim zaferinin ardından 2016 yılında da almıştı.
Bu grupta iki dönem başkanlık yapan son üç başkan da yer alıyor: Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama. (Franklin D. Roosevelt bu unvana üç kez layık görülen tek kişi).