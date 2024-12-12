TIME dergisi yılın kişisini seçti: "Amerika'nın dünyadaki yerini değiştirdi"

Time Dergisi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı “yılın kişisi” seçti.

Trump bu unvanı ilk başkanlık seçim zaferinin ardından 2016 yılında da almıştı.

Bu grupta iki dönem başkanlık yapan son üç başkan da yer alıyor: Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama. (Franklin D. Roosevelt bu unvana üç kez layık görülen tek kişi).