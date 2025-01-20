Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü"
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dört yıl sürecek ikinci başkanlık döneminin ilk günü. Time dergisinin animasyonunda, Trump oval ofisteki masanın üzerinde ne varsa, adeta elinin tersiyle iterken resmedildi. Time'ın animasyonu ve kullandığı son kapak, ABD'nin önümüzdeki dört yılına ilişkin ipuçları veriyor. Peki Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olmasına Amerikan basını ne diyor?
"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILINI ANLATIYOR"
Amerikan Time dergisi, sosyal medya hesabından bir animasyon paylaştı.
Animasyonda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, oval ofisteki masasının üzerinde ne varsa elinin tersiyle iterken görülüyor.
Time'ın animasyonu, ABD'nin önümüzdeki dört yılına ilişkin ipuçları veriyor.