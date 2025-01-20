Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dört yıl sürecek ikinci başkanlık döneminin ilk günü. Time dergisinin animasyonunda, Trump oval ofisteki masanın üzerinde ne varsa, adeta elinin tersiyle iterken resmedildi. Time'ın animasyonu ve kullandığı son kapak, ABD'nin önümüzdeki dört yılına ilişkin ipuçları veriyor. Peki Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olmasına Amerikan basını ne diyor?

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 1

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILINI ANLATIYOR"

Amerikan Time dergisi, sosyal medya hesabından bir animasyon paylaştı.

Animasyonda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, oval ofisteki masasının üzerinde ne varsa elinin tersiyle iterken görülüyor.

Time'ın animasyonu, ABD'nin  önümüzdeki dört yılına ilişkin ipuçları veriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 2

"DEĞİŞİMİN ÖNGÖRÜLEMEZ GÜCÜ"

Trump, 35 kelimeden oluşan yemin metnini, Yüksek Yargıç karşısında İncil'e el basıp tekrarlayarak göreve başlayacak.

Time, George Washington'dan bu yana başkanların, değişimin öngörülemez gücüne karşı hukukun üstünlüğüne bağlılık yemini ettiğine dikkat çekti.

Ancak Trump'ın bizzat kendisinin "değişimin öngörülemez gücü" olduğu yorumunu yaptı.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 3

"ABD'NİN HAYAL EDEMEYECEĞİ DEĞİŞİM"

Time'a göre Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni, 10 yıl önce hayal dahi edilemeyecek şekilde değiştirdi.

Önceki başkanlar, seçilmiş liderlerin gücünü kişisel çıkarları için kullanmasından koruduğu için yargı bağımsızlığına riayet ediyordu.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 4

"BEYAZ SARAY'IN EN ETKİLİ DEĞİŞİM AKTÖRÜ"

75 yıl boyunca Başkomutan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefikleriyle karşılıklı savunma vaadinin arkasında durdular.

Ancak Trump bu normları bir kenara attı ve sonuçları tüm dünyaya yayılıyor.

Dergi, Trump'ın Roosevelt'ten bu yana Beyaz Saray'a yerleşen en etkili değişim aktörü olduğunu iddia etti.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 5

TRUMP'IN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

Washington Post, Trump'ı imzalaması beklenen başkanlık kararnamelerini manşetine taşıdı.

Gazete, "Trump'ın ilk kararnameleri muhtemelen sınır, sondaj ve cinsiyet politikalarını kapsayacak" başlığını attı.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 6

"İLK DÖNEMİNDEKİ YANLIŞLARINI YAPMAYACAK"

New York Times gazetesi ise "Trump İktidara Geri Dönerken Güç Gösterisi Yapmayı Hedefliyor" yorumunu yaptı.

Yeni başkanın ilk döneminde yaptığı yanlışlardan kaçınmak istediğine dikkat çekildi.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 7

"TRUMP'TAN DEĞİŞİM SÖZÜ"

Wall Street Journal gazetesi, yemin töreni arifesinde Washington'da yaptığı mitingi manşetine taşıdı.

"Trump ikinci döneminde geniş ölçekli değişim sözü verdi" başlığını attı.

Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü" - 8

"KAZANMAYI SEVİYORUZ"

USA Today gazetesi de mitingi manşetine taşıdı.

Trump'ın "kazanmayı seviyoruz" sözünü başlığa çıkaran gazete, yeni Başkan'ın hızlı icraat sözü verdiğine vurgu yaptı.

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