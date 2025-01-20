Time dergisinden dikkat çeken kapak: "Trump geri döndü"

"BEYAZ SARAY'IN EN ETKİLİ DEĞİŞİM AKTÖRÜ"

75 yıl boyunca Başkomutan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefikleriyle karşılıklı savunma vaadinin arkasında durdular.

Ancak Trump bu normları bir kenara attı ve sonuçları tüm dünyaya yayılıyor.

Dergi, Trump'ın Roosevelt'ten bu yana Beyaz Saray'a yerleşen en etkili değişim aktörü olduğunu iddia etti.