Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu?
Time Dergisi, uzun zamandır her yıl merakla beklenen "Yılın Kişisi"ni duyurmadan önce 10 kişilik aday listesini yayınladı. Bu yılki adaylar arasında İngiltere Prensesi Kate Middleton ve Kamala Harris gibi isimlerin yanı sıra tüm dünyanın Gazze'deki soykırımla tanıdığı ve hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da var. İşte Time dergisinin "Yılın Kişisi" adayları...
Dünyanın en popüler dergilerinden olan Time dergisi, 1927 yılından beri her sene "Yılın Kişisi" seçiyor.
Seçilen kişi eylemleri ve etki alanıyla içinde bulunduğu yıla en büyük iz bırakan kişilerden biri oluyor.