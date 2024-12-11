Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu?

Time Dergisi, uzun zamandır her yıl merakla beklenen "Yılın Kişisi"ni duyurmadan önce 10 kişilik aday listesini yayınladı. Bu yılki adaylar arasında İngiltere Prensesi Kate Middleton ve Kamala Harris gibi isimlerin yanı sıra tüm dünyanın Gazze'deki soykırımla tanıdığı ve hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da var. İşte Time dergisinin "Yılın Kişisi" adayları...

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 1

Dünyanın en popüler dergilerinden olan Time dergisi, 1927 yılından beri her sene "Yılın Kişisi" seçiyor.

Seçilen kişi eylemleri ve etki alanıyla içinde bulunduğu yıla en büyük iz bırakan kişilerden biri oluyor.

DÜNYA HABERLERİ

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 2

GEÇEN "YILIN KİŞİSİ" TAYLOR SWIFT OLDU

Time, geçen yıl ABD’li pop yıldızı Taylor Swift‘i “Yılın Kişisi” olarak seçmişti.

Dergi bu sene de “Yılın Kişisi”ni açıklamadan önce 10 kişilik bir aday listesi yayınladı.

Listede güçlü olmasının yanı sıra tepki çeken tartışmalı isimler de yer aldı. İşte Time dergisinin adayları...

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 3

BİNYAMİN NETANYAHU

Dünya siyasetinin en çok tartışılan isimlerinden biri olan İsrail Başbakanı, İsrail'in Gazze'deki savaşı devam ederken manşetlerden hiç düşmüyor.

Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Filistin’e işlediği insanlık ve savaş suçları nedeniyle dünya genelinden tepki toplayan Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardı.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 4

KAMALA HARRIS

Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, ABD'nin başkomutanı olan ilk kadın olacaktı.

Ancak Kasım ayındaki seçimlerde, adaylar arasında yer alan Trump'ı yenemedi.

Daha önce 2020'de Başkan Joe Biden ile birlikte, Trump ve Mike Pence'e karşı kazandıkları seçim zaferinin ardından "Yılın Kişisi" kapağında yer almıştı.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 5

KATE MIDDLETON

Listenin sürpriz ismi yılın büyük bölümünde kanser tedavisi gören ve kraliyet görevlerine kısa süre önce yeniden başlayan Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Tedavisi sırasında ortalarda görünmeyen ve hakkında birçok spekülasyon ortaya atılan Prenses, mart ayında bir video paylaşarak kansere yakalandığını açıklamıştı.

Prenses, eylül ayında paylaştığı videoyla kemoterapisinin bittiğini duyurmuştu.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 6

DONALD TRUMP

2016 yılında Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen ABD'nin yeni başkanı, 2024 seçimlerini kazandığında belki de şimdiye kadarki en dikkat çekici siyasi geri dönüşünü gerçekleştirdi.

Trump, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olacak ve aynı zamanda Amerika'nın en yüksek makamına seçilen ilk hükümlü suçlu olacak.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 7

ELON MUSK

Derginin "yenilikçi bir bozguncu" olarak tanımladığı Musk, 2024 yılında dünyanın en zengin kişisiydi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile artan bağı, onu gelecek yönetim üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya hazırlıyor.

Daha önce 2021 yılında Yılın Kişisi seçilmişti.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 8

YULIA NAVALNAYA

Ekonomist ve aktivist Yulia Navalnaya, bu yıl eşi Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümünün ardından ilgi odağı haline geldi.

Rus lider Vladimir Putin'e karşı çıktı ve onu Navalni'yi öldürmekle suçladı.

Time Dergisi'nin "Yılın Kişisi" adayları açıklandı: Prenses mi Netanyahu mu? - 9

10 KİŞİLİK LİSTENİN DEVAMI

10 kişilik listede ABD Federal Rezervi'nin başkanı olan Jerome Powell, Meksika'nın ilk kadın başkanı olan Claudia Sheinbaum, seçim öncesinde Donald Trump ile yaptığı röportaj ile büyük yankı uyandıran Joe Rogan, bu yıl sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine ilişkin hükümet soruşturmalarının ortasında ilgi odağı haline gelen Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg de var...

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