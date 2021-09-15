Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 16:52 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 16:55

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Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...

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İKONLAR

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ

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NAOMİ OSAKA, TENİS OYUNCUSU

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ALEXEİ NAVALNY, RUS SİYASETÇİ

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BRİTNEY SPEARS, ŞARKICI
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BİLLİE EİLİSH, ŞARKICI, SÖZ YAZARI
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FATİH BİROL, ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) BAŞKANI

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TİTANLAR

TİM COOK, APPLE CEO'SU

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TOM BRADY, AMERİKAN FUTBOLU OYUNCUSU

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SANATÇILAR

SCARLETT JOHANSSON, AKTRİS

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MARK BRADFORD, RESSAM

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OMAR SY, AKTÖR

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SİYASETÇİLER

JOE BİDEN, ABD BAŞKANI

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Xİ JİNPİNG, ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI

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KAMALA HARRİS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI

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MARİO DRAGHİ, İTALYA BAŞBAKANI
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DONALD TRUMP, ABD ESKİ BAŞKANI
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NARENDRA MODİ, HİNDİSTAN BAŞBAKANI

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ABDUL GHANİ BARADAR, TALİBAN LİDERİ

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YENİLİKÇİLER

ELON MUSK, TESLA VE SPACEX CEO'SU
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VİTALİK BUTERİN, BİLGİSAYAR PROGRAMCISI -  ETHEREUM’UN KURUCUSU

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