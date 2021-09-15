Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var

ntv.com.tr 15.09.2021 - 16:52 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 16:55
Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...
PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ
NAOMİ OSAKA, TENİS OYUNCUSU
ALEXEİ NAVALNY, RUS SİYASETÇİ
FATİH BİROL, ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) BAŞKANI
TİM COOK, APPLE CEO'SU
TOM BRADY, AMERİKAN FUTBOLU OYUNCUSU
SCARLETT JOHANSSON, AKTRİS
MARK BRADFORD, RESSAM
OMAR SY, AKTÖR
JOE BİDEN, ABD BAŞKANI
Xİ JİNPİNG, ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI
KAMALA HARRİS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI
NARENDRA MODİ, HİNDİSTAN BAŞBAKANI
ABDUL GHANİ BARADAR, TALİBAN LİDERİ