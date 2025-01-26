Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Kelly Heather, 2017 yılında tırnağında fark ettiği ufak bir değişikliğin hayatını nasıl alt üst ettiğini anlattı. İlk başta, tırnağının ortasında gördüğü silik, koyu bir çizgi nedeniyle endişelenen Heather, aile hekimine başvurdu. Bir dizi testin ardından, bu değişikliğin kötü huylu olmadığının tespit edilmesi üzerine rahatladı. Ancak, üç ay sonra çizgi daha da koyulaşıp kalınlaştı ve Heather, cilt uzmanına yönlendirildi.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 1

Biyopsi sonucu, Heather'a melanom, yani cilt kanserinin en ölümcül türü teşhisi kondu. Bu kanser türü tırnak altındaki hücrelerde başladığında "subungual melanom" olarak adlandırılıyor ve genellikle iyileşmeyen veya büyüyen çizgiler ve morluklarla kendini gösteriyor.

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Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 2

Dailymail'in haberine göre; Heather'ın tırnak yatağı çıkarıldı, ancak altı ay sonra parmağında kanserin geri döndüğünü gösteren siğile benzer bir oluşum belirdi.


Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 3

Mart 2020'de yapılan ikinci bir ameliyatla parmağının kısmi olarak kesilmesi gerekti ve Heather'a hastalığının yayılma riski düşük olduğu söylendi.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 4

Ancak, iki yıl sonra, Ağustos 2022'de koltuk altında bir kitle fark etti. Testler, kanserin koltuk altındaki lenf bezlerine yayıldığını doğruladı. Daha sonra büyük bir operasyonla 20 lenf bezi çıkarıldı.


Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 5

Bir yıllık immünoterapinin ardından, Heather'ın taramaları temiz çıktı ve hastalık tekrar başarıyla ortadan kaldırıldı.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 6

Nisan 2024'te ikinci bir yıl immünoterapiye ihtiyacı olmadığı söylendi ve remisyonda olduğu belirlendi.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 7

Ancak,bir süre sonra, hamile olduğunu öğrenen Heather, hamileliğinde kontrolsüz nöbet geçirmeye başladı ve beynindeki tümör tekrar etti.


Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 8

Heather'a, evre 4 metastatik melanom teşhisi kondu. Bu evrede hastaların sadece beşte biri, beş yıl hayatta kalabiliyor.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 9

Beyindeki tümörün bir kısmı çıkarıldı ancak geride kalan kısım için hedefli radyoterapi uygulanması gerekiyor. Ayrıca, kanserin plasenta yoluyla bebeğine geçme ihtimali olduğu ve bunun bir endişe kaynağı olduğu belirtildi.


Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 10

Hastalıkla mücadelesini sürdürürken, Heather'in eşi Tom Woodcock ve dört çocuğu için "pozitif kalmaya" kararlı.

Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 11

Aile, Heather'ın hastalığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kalması nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir kampanya başlattı. Ayrıca, daha fazla test yapılması gerektiğini savunarak, kanserin daha erken evrede tespit edilebileceğini düşünüyor.


Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık - 12

Heather, "Hangi aşamada olursanız olun, daha ileri testlerin yapılması için çabalıyorum," dedi.

Heather'ın mücadelesi, erken teşhis ve tedaviye yapılan vurgu ile dikkat çekiyor ve daha fazla testin yapılması gerektiğini savunuyor.

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