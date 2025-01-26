Tırnağından beynine kadar yayıldı: 38 yaşındaki kadının hayatını alt üst eden hastalık
İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Kelly Heather, 2017 yılında tırnağında fark ettiği ufak bir değişikliğin hayatını nasıl alt üst ettiğini anlattı. İlk başta, tırnağının ortasında gördüğü silik, koyu bir çizgi nedeniyle endişelenen Heather, aile hekimine başvurdu. Bir dizi testin ardından, bu değişikliğin kötü huylu olmadığının tespit edilmesi üzerine rahatladı. Ancak, üç ay sonra çizgi daha da koyulaşıp kalınlaştı ve Heather, cilt uzmanına yönlendirildi.
Biyopsi sonucu, Heather'a melanom, yani cilt kanserinin en ölümcül türü teşhisi kondu. Bu kanser türü tırnak altındaki hücrelerde başladığında "subungual melanom" olarak adlandırılıyor ve genellikle iyileşmeyen veya büyüyen çizgiler ve morluklarla kendini gösteriyor.