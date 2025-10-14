Tırnaklarda ortaya çıkıyor: Görmezden gelinen 6 ciddi işaret

Sağlık uzmanları, sosyal medyada da ilgi gören “vücudun fısıldamaları” kavramına dikkat çekiyor. İnsanların, ciddi semptomlar ortaya çıkmadan önce vücudun verdiği ince uyarılara kulak vermesi gerektiğini vurguluyorlar.



Amerikalı damar cerrahı Dr. Rema Malik, Instagram’da paylaştığı bir videoda, “Vücudunuz harika bir iletişimcidir. Mükemmel sağlıklıyken bir gecede krize dönüşmez. Önce fısıldar,” diyor.



İngiltere’de pratisyen hekimler de hastaların çoğu zaman semptomlar görmezden gelindiğinde ancak işin ciddileştiğinde yardım aradığını belirtiyor.

Dr. Dean Eggitt, “Hastaların bir sorunu erteledikten sonra çok geç gelmesi son derece yaygın. Bu gerçek bir sorun,” diyor.



Dr. Eggitt, özellikle sağlık sorunlarını kabul etmekte zorlanan erkekler ve yüz yüze konuşmaya alışık olmayan gençler için bu durumun endişe verici olduğunu ekliyor.



