Tırnaklarda ortaya çıkıyor: Görmezden gelinen 6 ciddi işaret

Hepimiz ara sıra hissettiğimiz ağrı veya sızıları görmezden geliriz; kendimize yorgun, stresli veya yaşlandığımızı söyleriz. Ancak doktorlar, bu görünüşte zararsız ağrıların vücudunuzun ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini söylüyor.

Sağlık uzmanları, sosyal medyada da ilgi gören “vücudun fısıldamaları” kavramına dikkat çekiyor. İnsanların, ciddi semptomlar ortaya çıkmadan önce vücudun verdiği ince uyarılara kulak vermesi gerektiğini vurguluyorlar.

Amerikalı damar cerrahı Dr. Rema Malik, Instagram’da paylaştığı bir videoda, “Vücudunuz harika bir iletişimcidir. Mükemmel sağlıklıyken bir gecede krize dönüşmez. Önce fısıldar,” diyor.

İngiltere’de pratisyen hekimler de hastaların çoğu zaman semptomlar görmezden gelindiğinde ancak işin ciddileştiğinde yardım aradığını belirtiyor. 

Dr. Dean Eggitt, “Hastaların bir sorunu erteledikten sonra çok geç gelmesi son derece yaygın. Bu gerçek bir sorun,” diyor.

Dr. Eggitt, özellikle sağlık sorunlarını kabul etmekte zorlanan erkekler ve yüz yüze konuşmaya alışık olmayan gençler için bu durumun endişe verici olduğunu ekliyor.

SÜREKLİ KAŞINTI

Dermatologlar, ara sıra kaşıntıların genellikle zararsız olduğunu, ancak uzun süre devam eden kaşıntıların vücudun ciddi bir duruma işaret edebileceğini söylüyor.

Londra merkezli danışman dermatolog Dr. Aleksandar Godic, “Cildimizdeki bazı belirtiler, organların düzgün çalışmadığını veya vücudun bir hastalıkla savaştığını gösterir. Örneğin karaciğer toksinleri temizlemezse, bu ciltte kaşıntıya neden olabilir,” diyor.

Kaşıntı iki hafta boyunca devam ediyorsa, doktora başvurmak gerekiyor. Erken uyarı işaretleri arasında karaciğer yetmezliği ve Hodgkin lenfoma gibi ciddi rahatsızlıklar da yer alıyor.

AĞIZ KURULUĞU SUSUZLUKTAN DAHA FAZLASI

Sürekli ağız kuruluğu, basit bir rahatsızlıktan öte, diyabet veya Sjogren sendromu gibi kronik hastalıkların habercisi olabilir.

Londra’daki Mayfair Sağlık Topluluğu’ndan diş hekimi Dr. Victoria Sampson, “Ağız kuruluğu, sadece günlük rahatsızlık değil; tükürük eksikliği ciddi bakterilerin çoğalmasına ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir,” uyarısında bulunuyor.

OMUZ AĞRISINA DİKKAT!

Omuz ağrısı çoğunlukla kötü duruş veya kas zorlanmasıyla ilişkilendirilse de bazı durumlarda daha ciddi bir sorunun işareti olabilir.

Safra kesesi taşları sağ omuzda, kalp problemleri sol omuzda ağrıya yol açabilir. Dr. Eggitt, “Omuz ağrısı, kalp krizi, karaciğer yetmezliği, akciğer kanseri veya safra kesesi sorunlarının da habercisi olabilir,” diyor.

GECE TERLEMELERİ

Gece terlemeleri genellikle zararsızdır, ancak nedeni açıklanamayan şiddetli veya sürekli terlemeler ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Dr. Eggitt, “Eğer çarşaflar sırılsıklam oluyorsa veya gece boyunca kıyafet değiştiriyorsanız ve enfeksiyonunuz yoksa, doktora görünmelisiniz,” diyor. Lenfoma, miyelom veya tüberküloz gibi hastalıklar bu şekilde kendini gösterebilir.

ANİ KİLO KAYBI

Çaba harcamadan kilo vermek çoğu kişi için sevindirici olsa da, diyet veya egzersiz değişikliği olmadan kilo kaybı ciddi rahatsızlıkların işareti olabilir.

Dr. Eggitt, “Planlanmamış ani kilo kaybı bir fısıltıdan çok çığlıktır. İnsanlar bunu fark etmediğinde, diyabet, tiroid sorunları veya kanser gibi ciddi hastalıklar gözden kaçabilir,” diyor.

TIRNAKLARINIZ SAĞLIĞINIZ HAKKINDA ÇOK ŞEY SÖYLÜYOR

Sağlıklı tırnaklar pürüzsüz, hafif kıvrımlı ve tutarlı renktedir. Şekil, doku veya ton değişiklikleri, vücudunuzun size bir şeylerin yolunda olmadığını fısıldamasının bir yolu olabilir.

Hastalıklar çoğunlukla sessiz başlar, ancak vücut birçok uyarıyı önceden verir. Uzmanlar, bu “fısıldamaları” göz ardı etmemenin sağlığın korunmasında kritik olduğunu belirtiyor.

