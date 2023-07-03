Titan denizaltısında hayatını kaybedenlerin son anları: Zifiri karanlıkta müzik dinlediler
Titanik'in enkazını görmek için yola çıkan Titan denizaltısında hayatını kaybeden 5 kişinin son anlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Yolculukta hayatını kaybeden Şehzade Davut'un eşi ve Süleyman Davut'un annesi olan Christine Davut, mürettabın ölmeden önce zifiri karanlıkta en sevdikleri müziği dinlediğini söyledi. Davut, ayrıca OceanGate'İn CEO'sunun kendilerini ikna etmek amacıyla Londra'ya kadar geldiğini aktardı. İşe Titan'ın son anlarında yaşananlar...
İngiliz-Pakistanlı bir milyarder ve oğlunun batan Titan denizaltısına binmeden önceki son fotoğrafları ortaya çıktı. 58 yaşındaki Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman, kendileriyle birlikte üç kişinin daha hayatını kaybettiği, kişi başı 250 bin dolar (yaklaşık 6,5 milyon lira) tutarındaki yolculukta denizaltıya binmeden önce kol kola gülümserken görüntülendi.