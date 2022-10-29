Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü!

26 yıl önce Titanik batığının yanında fark edilen ama gizemi çözülemeyen sinyalin sırrı çözüldü.

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 1

Titanik'in 1912'de battıktan sonra Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki enkazının yakınında ilk kez 1998'de duyulan sonar sinyalinin gizemini OceanGate dalgıçları çözdü.

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 2

1998'de dalış yapan dalgıçlardan Paul Henry Nargeolet, enkazın bulunduğu yerin yakınında gizemli bir sonar sinyali kaydetti.

Sonarın başka bir gemi enkazının göstergesi olabileceğini düşünüldü. 

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 3

24 yıl sonra araştırmacılar, sinyalin deniz hayvanları, mercanlar, ıstakozlar ve balıklar açısından zengin bir sualtı ekosisteminden kaynaklandığını keşfettiler.

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 4

Keşfin inanılmaz görüntüleri, bölgenin bir dizi deniz yaşamıyla dolu olduğunu gösteriyor.

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 5

North Carolina Wilmington Üniversitesi'nde araştırma profesörü olan Dr Steve W. Ross, "Daha önce bilinmeyen bu ekosistemi ortaya çıkarmak, Titanik ve çevresindeki deniz biyolojisi ile bir karşılaştırma yapma fırsatı da sağlıyor" dedi.

Titanik enkazının yakınındaki sinyal sesinin gizemi çözüldü! - 6

Araştırmaların 2023'te devam edeceği ve deniz ortamlarının faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

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