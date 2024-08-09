Titanik faciasına 50 milyon dolarlık "ihmal" davası

Titan son dalışını 18 Haziran 2023'te, bir Pazar sabahı yapmıştı ve yaklaşık iki saat sonra destek gemisiyle teması kaybetmişti.

Tüm dünyanın dikkatini çeken bir arama kurtarma çalışmasının ardından Titan'ın enkazı okyanus tabanında, Titanik'in burun kısmının yaklaşık 300 metre açığında bulunmuştu.

Kazada, İngiliz milyarder ve Action Aviation'ın sahibi Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yaşamlarını yitirmişti.