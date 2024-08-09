Titanik faciasına 50 milyon dolarlık "ihmal" davası
Titan denizaltının patlaması sonucu hayatını kaybeden Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'in ailesi, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından OceanGate'e karşı 50 milyon dolarlık "ihmal" davası açtı.
OceanGate şirketine ait 6,5 metre boyutundaki Titan denizaltı 18 Haziran 2023 tarihinde Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış yapmıştı.
Ancak okyanusun derinliklerinde işler yolunda gitmemiş ve Titan denizaltısı patlayarak 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.