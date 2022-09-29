Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu

Roberts, "McCartney, sonar teknolojisinin gemi enkazlarına uygulamakla gerçekten ilgilendi. Önceden, enkazları görsel olarak tanımlamak için yılda birkaç bölgeye dalış yapabiliyorduk. Bu da her zaman planladığı gibi gitmiyordu. Ancak,sonar teknolojisi batıkları incelemek için nispeten düşük maliyetli bir araç geliştirmemizi sağladı” dedi.