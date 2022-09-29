Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu

Titanic'i ilk yolculuğunda çarpacağı buzdağı konusunda uyarmaya çalışan bir geminin enkazı İrlanda Denizi'nin dibinde bulundu. İngiliz ticaret gemisi Mesaba, 15 Nisan 1912'de Atlantik'i geçerken Titanik'e bir uyarı telsiz mesajı gönderdi. Mesaj, batmaz olarak tanımlanan Titanik tarafından alındı, ancak geminin ana kontrol merkezine ulaşmadı. O gecenin ilerleyen saatlerinde Titanik buzdağına çarptı ve battı. Dünyanın en ünlü gemi enkazında 1500'den fazla insan öldü.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 1

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran Mesaba adlı gemi, 1918'de bir Alman denizaltısı tarafından torpillenene kadar ticaret gemisi olarak kullanılıyordu. Saldırının ardından geminin kaptanı da dahil olmak üzere yirmi kişi öldü.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 2

ENKAZININ YERİ 100 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR BİLİNMİYORDU

Enkazın tam yeri bir asırdan fazla bir süredir bilinmiyordu, ancak bilim insanları şimdi çok ışınlı sonar kullanarak Mesaba'nın enkazını buldu. 

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 3

Bangor Üniversitesi ve Bournemouth Üniversitesi'ndeki araştırmacıların İrlanda Denizi'ndeki gemi enkazını böylelikle ortaya çıkardı. Galler'deki Bangor Üniversitesi'nde deniz jeobilimci olan Michael Roberts, "İrlanda Denizi'nde çok sayıda gemi enkazı olduğunu biliyorduk" dedi.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 4

Ancak Roberts, Bangor Üniversitesi'nde deniz arkeoloğu olan McCartney ile çalışmaya başladığında, "yapbozun parçaları" birbirine uymaya başladı.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 5

Roberts, "McCartney, sonar teknolojisinin gemi enkazlarına uygulamakla gerçekten ilgilendi. Önceden, enkazları görsel olarak tanımlamak için yılda birkaç bölgeye dalış yapabiliyorduk. Bu da her zaman planladığı gibi gitmiyordu. Ancak,sonar teknolojisi batıkları incelemek için nispeten düşük maliyetli bir araç geliştirmemizi sağladı” dedi.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 6

Roberts, her bir enkazı keşfetmenin ve tanımlamanın maliyetinin 800 sterlin (yaklaşık 16 bin lira) ile bin sterlin (yaklaşık 20 bin lira) arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 7

İRALANDA DENİZİ'NDE 273 GEMİ ENKAZI BULUNDU

Diğer taraftan araştırmacılar, İrlanda Denizi'nin 12 bin kilometrelik bir alanında 273 gemi enkazı bulundu .Batıklar tarandı ve elde edilen veriler,  Birleşik Krallık Hidrografi Ofisi'nin batık veri tabanı  ve diğer kaynaklarla karşılaştırıldı.Bilim insanları, Mesaba da dahil olmak üzere yeni tespit edilen batıkların çoğunun geçmişte yanlış tanımlandığını söyledi.

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran geminin enkazı bulundu - 8

McCartney, çok ışınlı sonar tekniğini "deniz arkeolojisi için bir 'oyun değiştirici'' olarak tanımladı ve tarihçilerin anlayışlarındaki boşlukları doldurmak için sağladığı verileri kullanmalarına izin verdi.

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