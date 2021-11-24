Titanik'in enkazını keşfetmek ister misiniz? 250 bin dolara mümkün

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 12:12
10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton şehrinden, ABD'nin New York kentine doğru yola çıkan Titanic, 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak batmıştı.
Dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor. Titanik’in batışı bin 514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.
ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı araştırma şirketi, yaptığı basın açıklamasında, bu yıl Titanik’e düzenlenecek ikinci yıllık keşif gezisinde bilim insanlarına, sivil insanların eşlik edebileceğini duyurdu.
Titan adlı denizaltı ile birlikte yapılacak gezinin Mayıs ayından başlayıp Haziran'da sona eren sekiz günlük bir keşif gezisi olacağı belirtildi. Ancak, geziye katılmak isteyen kişiler her bir koltuk için 250 bin dolar (yaklaşık 3,2 milyon dolar) ödeyecek.
Bununla birlikte, geçen yılki keşif gezisi, enkazdaki deniz yaşamı ile çeşitli enkaz parçalarını kaydetti ve Titanik'te de bulunan eserlerin bir coğrafi haritasını çıkardı.
Geçen yılki geziye sivil olarak katılan ABD’li Renata Jonas, altı haneli fiyat etiketini yüksek bulmadığını belirterek, şunları söyledi:
“Birisi Blue Origin ile uzaya gitmek için 28 milyon dolar ödedi, Ay’a bile değil. Buna kıyasla çok daha ucuz. “
OceanGate Expeditions’ta misyon uzmanı olarak çalışan Aaron Newman, 2021 yılında yaptığı açıklamada, “Discovery Channel veya National Geographic izlemek gibi değil. Gerçeküstü ve şaşırtıcıydı. Bu şimdiye kadar yaşadığım en ilginç ve eşsiz deneyimlerden biri. 110 yıl içinde 200'den az insan Titanik'e indi ve enkazı gördü. Bir denizaltıyla yaklaşık 4 bin metreye dalmak bile başlı başına heyecan verici bir deneyimdir. Hayat bundan ibaret” dedi.
Diğer taraftan, sivil kaşifler ve araştırmacılar, maceralarına Kanada, Newfoundland'daki St John's'tan 600 km uzakta bulunan Titanik enkazının bulunduğu yere keşif gemisinde yelken açarak başlayacaklar.
OceanGate Expeditions daha sonra sualtı arkeologlarını ve sivilleri enkaza taşımak için beş insanlı karbon fiber ve titanyum Cyclops sınıfı denizaltını kullanacak.
Titan adlı denizaltının, enkazın çürüme oranını belirlemeye ve enkazda yaşayan deniz yaşamını değerlendirmeye yardımcı olacak ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamak için en son kamera teknolojileriyle donatıldığı aktarıldı.
Denizaltının kaptanı P.H. Nargeole, “Titan’da çok fazla yerimiz var. Denizaltında beş kişi kalabiliriz ve geniş bir görüş alanı var” diyerek, insanları keşfe çağırdı.
Öte yandan, Nargeole Titanik enkazındaki çürümenin yıldan yıla arttığını vurgulayarak, “Yıldan yıla çok fazla bozulma gördüm. Son 30 yılda Titanik’e 30’dan fazla dalış yaptım. Ancak, enkaz çürürken geminin içini daha net görebiliyorsunuz. Bence geminin en heyecan bölümü yay kısmı” diye konuştu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ise Titanik’in gövdesinin ve yapısının önümüzdeki 40 yıl içinde çökmesinin muhtemel olduğunu aktardı.