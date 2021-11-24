Titanik'in enkazını keşfetmek ister misiniz? 250 bin dolara mümkün

OceanGate Expeditions’ta misyon uzmanı olarak çalışan Aaron Newman, 2021 yılında yaptığı açıklamada, “Discovery Channel veya National Geographic izlemek gibi değil. Gerçeküstü ve şaşırtıcıydı. Bu şimdiye kadar yaşadığım en ilginç ve eşsiz deneyimlerden biri. 110 yıl içinde 200'den az insan Titanik'e indi ve enkazı gördü. Bir denizaltıyla yaklaşık 4 bin metreye dalmak bile başlı başına heyecan verici bir deneyimdir. Hayat bundan ibaret” dedi.