Titanik’in kayıp hazineleri ortaya çıktı: Megaladon dişinden yapılmış altın kolye bulundu

TİTANİK HAKKINDA

İngiltere'nin Southampton limanından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine doğru yola çıkan Titanik, 10 Nisan 1912 tarihinde gerçekleşen bir faciayla tarihe geçti.

O dönemde dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisi olarak kabul edilen Titanik, yaklaşık 2 bin 400 yolcu ve mürettebatı taşıyabilen devasa bir yapıya sahipti. Ancak ilk seferi sırasında, Atlantik Okyanusu'ndaki buzullarla çarpışması sonucu battı. Batışı sırasında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Titanik'in batışı, o dönemde büyük bir şok etkisi yarattı ve dünya genelinde büyük bir üzüntüye sebep oldu. Bu olay, güvenlik önlemlerinin ve denizcilik standartlarının gözden geçirilmesine yol açarak daha sıkı düzenlemelerin yapılmasına neden oldu.

Yıllar geçtikçe, Titanik'in batışı ve bu olaya ilişkin kahramanlık hikayeleri ve hayatta kalanların anıları, halk arasında merak ve ilgi uyandırdı. Birçok belgesel, film ve kitap bu olayı konu almış ve Titanik, popüler kültürde önemli bir yer edindi.

Öte yandan, Titanik, bir anlamda, insanlığın kibir ve özgüvenin sınırlarını sorgulamasına ve doğanın karşısındaki kırılganlığını hatırlamasına neden olan bir uyarı olarak kabul edildi.