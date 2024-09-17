Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda"

Olayın ardından OceanGate, tüm keşif ve ticari operasyonlarını askıya aldı. Şirketin şu anda tam zamanlı personeli bulunmuyor, ancak soruşturmada bir avukat tarafından temsil edilecek.



Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu (MBI), Titan'ın dalışıyla ilgili eksik cevapları ve su altı araştırmalarının güvenliğini incelemeye devam edecek. MBI başkanı Jason Neubauer, bu soruşturmanın yaşanan trajedinin nedenlerini ortaya çıkararak gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önemli bir adım olduğunu belirtti.





