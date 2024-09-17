Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda"

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Mürettebatın, tamamının ölümüyle sonuçlanan patlamadan önce gönderilen son mesajlardan birinin "Burada her şey yolunda" olduğu ortaya çıktı.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 1

Titan denizaltısının, 2023 yılı Haziran ayında Titanik enkazına dalış yaparken meydana gelen patlamadan önce gönderdiği son mesajlardan birinin, "Burada her şey yolunda" olduğu ortaya çıktı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, bu mesajın Titan ile ana gemi Polar Prince arasındaki iletişimin tamamen kesilmeden önce gönderildiğini açıkladı.

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Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 2

Sahil Güvenlik tarafından başlatılan ve iki hafta sürecek olan soruşturmanın ilk aşamasında, Titan'ın patlamadan sonraki kuyruk konisinin deniz tabanındaki görüntüleri de paylaşıldı.

Titan denizaltısı, Titanic enkazına doğru alçalmaya başladıktan sadece iki saat sonra patlama yaşadı.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 3

Sahil Güvenlik yetkilileri, olayın gerçeklerini ortaya çıkarmak ve benzer trajedileri önlemek  amacıyla Pazartesi günü iki haftalık bir soruşturma başlattı.

Müfettişler, Titan ve ana gemisi Polar Prince arasındaki metin mesajları da dahil olmak üzere yolculuğun bir canlandırmasını sundular. 

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 4

Titan, dalışına yerel saatle 09:17'de başladı ve ana gemideki destek personeli geminin derinliği ve ağırlığının yanı sıra gemiyi ekranında hala görüp göremediğini sordu.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 5

İletişim düzensizdi, ancak dalıştan yaklaşık bir saat sonra Titan “burada her şey yolunda” mesajını verdi.

Son mesajı yerel saatle 10:47'de, 3 bin 346 metre derinlikte, iki ağırlık düşürdüğünü bildirmek için gönderildi. Bundan sonra iletişim kesildi.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 6

GEREKLİ TESTLER YAPILMADI

Soruşturmada, Titan'ın gövdesinin hiçbir zaman üçüncü taraflarca test edilmediği ve çeşitli hava koşullarına maruz kaldığı vurgulandı.

2021 ve 2022 yıllarında Titanik'e yapılan 13 dalışta toplamda 118 ekipman sorunu yaşandığı belirlendi. Bu sorunlar arasında ön kubbenin düşmesi, iticilerin bozulması ve pillerin bitmesi gibi olaylar yer aldı.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 7

"KARARLARINDA İNATÇIYDI"

OceanGate, Titan'ın tasarım tercihleri ve güvenlik sicili hakkında daha önce eleştirilerle karşılaşmıştı.

Şirketin eski mühendislik müdürü Tony Nissen, Titan'da görev yapan OceanGate'in eski CEO'su Stockton Rush'ın mühendislik kararlarında inatçı olduğunu belirtti ve bu tutumun trajik sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 8

Olayın ardından OceanGate, tüm keşif ve ticari operasyonlarını askıya aldı. Şirketin şu anda tam zamanlı personeli bulunmuyor, ancak soruşturmada bir avukat tarafından temsil edilecek.

Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu (MBI), Titan'ın dalışıyla ilgili eksik cevapları ve su altı araştırmalarının güvenliğini incelemeye devam edecek. MBI başkanı Jason Neubauer, bu soruşturmanın yaşanan trajedinin nedenlerini ortaya çıkararak gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önemli bir adım olduğunu belirtti.


Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda" - 9

5 KİŞİ HAYATINI KATBETTİ

Titan denizaltısı, 18 Haziran 2023 sabahı ana gemisi Polar Prince ile bağlantısını kaybettikten sonra bir daha yüzeye çıkmamıştı. Denizaltında Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul Henri Nargeolet, iş adamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman bulunuyordu.

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