Titan'ın son mesajları ortaya çıktı: "Burada her şey yolunda"
Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Mürettebatın, tamamının ölümüyle sonuçlanan patlamadan önce gönderilen son mesajlardan birinin "Burada her şey yolunda" olduğu ortaya çıktı.
Titan denizaltısının, 2023 yılı Haziran ayında Titanik enkazına dalış yaparken meydana gelen patlamadan önce gönderdiği son mesajlardan birinin, "Burada her şey yolunda" olduğu ortaya çıktı.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, bu mesajın Titan ile ana gemi Polar Prince arasındaki iletişimin tamamen kesilmeden önce gönderildiğini açıkladı.