Tokyo'da tarihi protesto: Gazze'deki insani dram canlandırıldı
Japonya'da İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırıma dikkat çekmek isteyen insan hakları aktivistleri, protesto gösterisi düzenledi. Gazze'deki şiddeti görsel olarak canlandırmak için kana bulanmış giysilerle yere yatan eylemciler, acil ateşkes çağrısında bulundu.
JAPONYA'DA GAZZE ANILDI
İsrail'in 260 gündür Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarına uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonlarından biri olan Shinjuku İstasyonu önünde toplanan insan hakları aktivistleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için farklı bir protesto gösterisi düzenledi.