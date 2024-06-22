Tokyo'da tarihi protesto: Gazze'deki insani dram canlandırıldı

"BÖLGEDEKİ ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

İsrail'in giderek daha fazla sivili ve hastaneyi bombaladığını belirten Haruka Nishi ise, "Bu yüzden yaralı ve ölüleri temsil eden, kan rengine boyalı elbise ve diğer görsel materyallerle bölgedeki şiddete dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.