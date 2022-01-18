Tonga'da yaşanan felaket havadan görüntülendi

Yeni Zelanda Savunma Gücü’nin bir keşif uçağı Tonga üzerinde uçarak, yanardağ patlaması ve ardından gelen tsunaminin neden olduğu hasarı görüntüledi. Söz konusu video ve fotoğraflar Tonga hükümeti için bir raporda bir araya getirildi. Ancak, daha sonra internete sızdı. The Guardian gazetesi görüntülerin kaynağını doğruladığını açıkladı.

Bununla birlikte ABD merkezli uzay teknoloji şirketi Maxar da Tonga'ya ait havadan çekilmiş fotoğrafları yayımladı.