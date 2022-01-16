Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı

Haberler - NTV Haber 16.01.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 13:16
Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağda büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından tsunami uyarıları gelirken, Nuku’alofa’da dev dalgalar kıyıya vurdu, birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.
Uzaydan bile rahatlıkla görülebilen patlamanın görüntüleri uydulara da yansıdı.
Peru'ya ulaşan dalgalar sahildekilere zor anlar yaşattı.
Eşyalar sürüklendi insanlar canlarını zor kurtardı.
Kaliforniya'da ise sörfçüler tsunamiye denizde yakalandı.
Kısa süre dalgalarla boğuşan sörfçüler karaya çıkmayı başardı.
Yaklaşık 105 bin nüfuslu Tonga'da ise iletişimde büyük güçlük yaşanıyor.
İnternet ve telefon hatlarının zarar gördüğü belirtiliyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Jasinda Ardern ihtiyaç halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımına yardım sağlayabileceklerini açıkladı.
Bilim insanları bu çapta bir patlamanın 1000 yılda bir gerçekleşebilecek kadar nadir bir doğa olayı olduğunu söylüyor.
Ortaya çıkan kül ve duman nedeniyle uçuşlarda da aksama yaşanıyor.