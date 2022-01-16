Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı

Avustralya'nın doğusundaki Ada ülkesi Tonga'da yaşanan volkan patlaması sonrası ülkeyle iletişim nerdeyse kesildi. Patlama sonrası ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda resmi bilgi olmazken, uydu görüntülerine yansıyan patlama Avustralya, ABD, Şili, Peru, gibi ülkelerde tsunamiye neden oldu. Uzmanlar böyle bir patlamanın bin yılda bir görülecek olay olduğunu belirtti.

Haberler - NTV Haber 16.01.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 13:16

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 1

Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’ndaki yanardağda büyük bir patlama meydana geldi.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 2

Patlamanın ardından tsunami uyarıları gelirken, Nuku’alofa’da dev dalgalar kıyıya vurdu, birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 3

Uzaydan bile rahatlıkla görülebilen patlamanın görüntüleri uydulara da yansıdı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 4

Peru'ya ulaşan dalgalar sahildekilere zor anlar yaşattı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 5

Eşyalar sürüklendi insanlar canlarını zor kurtardı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 6

Kaliforniya'da ise sörfçüler tsunamiye denizde yakalandı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 7

Kısa süre dalgalarla boğuşan sörfçüler karaya çıkmayı başardı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 8

İLETİŞİMDE SORUN YAŞANIYOR

Yaklaşık 105 bin nüfuslu Tonga'da ise iletişimde büyük güçlük yaşanıyor.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 9

İnternet ve telefon hatlarının zarar gördüğü belirtiliyor.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 10

Yeni Zelanda Başbakanı Jasinda Ardern ihtiyaç halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımına yardım sağlayabileceklerini açıkladı.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 11

"BİN YILDA BİR KEZ GÖRÜLECEK OLAY"

Bilim insanları bu çapta bir patlamanın 1000 yılda bir gerçekleşebilecek kadar nadir bir doğa olayı olduğunu söylüyor.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 12

Ortaya çıkan kül ve duman nedeniyle uçuşlarda da aksama yaşanıyor.

Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 13
Tonga'daki yanardağ patlaması tsunamiye yol açtı - 14

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