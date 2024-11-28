Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık"

"İYİ ZAMANLARIMIZI HATIRLA"

Dominique Pelicot hayatını zindana çevirdiği karısına hitaben, "Sana müstehcenlikle ihanet ettim... Sensiz ben hiçbir şeyim. Beni hayatımızın en iyi zamanlarıyla yargıla. Bir gün başka bir yerde tekrar buluşacağımızı biliyorum ve umarım tüm bunlar hakkında tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.