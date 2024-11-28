Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık"
Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında, Dominique Pelicot’un eşini ilaçla uyuşturarak 50 erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakmasıyla ilgili yargılama devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde savcılık, eski koca için 20 yıl hapis cezası talep etti. Pelicot’un avukatı ise müvekkilinin çocukluk travmaları nedeniyle çoklu kişilik bozukluğu yaşadığını ileri sürdü. Avukatı, mahkemede yaptığı skandal savunma sırasında, "iki Dominique" olduğunu, birinin ailesine adanmış bir adam, diğerinin ise "kesin bir sapık" olduğunu söyledi.
"KİŞİLİK BÖLÜNMESİ YAŞIYOR"
Fraansa'yı sarsan toplu tecavüz davası devam ediyor.
Ülkenin tarihine geçen skandal davada Dominique Pelicot'un avukatı, müvekkilinin çocukluk travmalarının etkisiyle kişilik bölünmesi yaşadığını savundu.
Avukat Beatrice Zavarro, mahkemede yaptığı skandal savunma sırasında, "iki Dominique" olduğunu, birinin ailesine adanmış bir adam, diğerinin ise "kesin bir sapık" olduğunu söyledi.