Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık"

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında, Dominique Pelicot’un eşini ilaçla uyuşturarak 50 erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakmasıyla ilgili yargılama devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde savcılık, eski koca için 20 yıl hapis cezası talep etti. Pelicot’un avukatı ise müvekkilinin çocukluk travmaları nedeniyle çoklu kişilik bozukluğu yaşadığını ileri sürdü. Avukatı, mahkemede yaptığı skandal savunma sırasında, "iki Dominique" olduğunu, birinin ailesine adanmış bir adam, diğerinin ise "kesin bir sapık" olduğunu söyledi.

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 1

"KİŞİLİK BÖLÜNMESİ YAŞIYOR"

Fraansa'yı sarsan toplu tecavüz davası devam ediyor.

Ülkenin tarihine geçen skandal davada Dominique Pelicot'un avukatı, müvekkilinin çocukluk travmalarının etkisiyle kişilik bölünmesi yaşadığını savundu.

Avukat Beatrice Zavarro, mahkemede yaptığı skandal savunma sırasında, "iki Dominique" olduğunu, birinin ailesine adanmış bir adam, diğerinin ise "kesin bir sapık" olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 2

"İYİ ZAMANLARIMIZI HATIRLA"

Dominique Pelicot hayatını zindana çevirdiği karısına hitaben, "Sana müstehcenlikle ihanet ettim... Sensiz ben hiçbir şeyim. Beni hayatımızın en iyi zamanlarıyla yargıla. Bir gün başka bir yerde tekrar buluşacağımızı biliyorum ve umarım tüm bunlar hakkında tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 3

20 YIL HAPSİ TALEP EDİLDİ

Pelicot, 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık on yıl boyunca karısına ilaç verdiğini ve kendi evlerinde 50'den fazla yabancının eşine tecavüz etmesine izin verdiğini itiraf etmişti.

Geçtiğimiz günlerde savcı, istismarcı kocanın azami 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 4

Gisele Pelicot'un bilinci kapalıyken ona tecavüz etmekle veya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 50 erkek yargılanıyor.

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 5

İSTİSMARI KAYDA ALDI

Pelicot ilk kez, bir süpermarkette kadınların eteklerinin altını filme alırken yakalandıktan sonra Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Dedektifler, yaşlı adama ait telefon, bilgisayar ve sabit disklerde karısı istismara uğrarken kaydedilmiş 20 bin video ve fotoğraflı kanıt ele geçirdi.

Toplu tecavüz davasından "çift kişilik"le kurtulmaya çalışıyor! "Biri sevgi dolu, diğeriyse sapık" - 6

FEMİNİST BİR İKON

Mağdur Gisele Pelicot, anonimlik hakkından vazgeçip duruşmanın kamuya açık yapılmasına ve videoların mahkemede gösterilmesine izin verdikten sonra feminist bir ikon olarak takdir topladı.

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