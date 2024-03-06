Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı

Hindistan polisi, İspanyol kadın turiste toplu cinsel saldırı gerçekleştiren ve kocasıyla beraber döven şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurdu. Hindistan polisi toplamda olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 1

OLAYA KARIŞAN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hindistan polisi, dünya turuna çıkmış İspanyol çifti dövdükten sonra kadına toplu tecavüz ettiği iddia edilen 8 kişinin tamamını yakaladı.

Yakalanan şüpheliler halatlarla bağlanarak karakola götürüldü.

Şüphelilerin yüzlerine siyah çuvallar geçirilerek kimlikleri gizlendi.

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Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 2

ÇADIR KURDUKLARI SIRADA SALDIRIYA UĞRADILAR

Saldırıya uğradıklarını bir video ile duyuran İspanyol çift, çıktıkları dünya turunun Hindistan ayağında geceyi geçirmek için çadır kurdukları sırada cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. 

Hindistan polisi pazar günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti. 

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 3

TÜM SUÇLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suçluların tamamını yakalayan Dumka bölgesi polisi dün yaptığı açıklamada tüm suçluların yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, “01.03.2024 tarihinde Hansdiha karakolu bölgesinde yabancı bir kadına cinsel saldırı olayına karışan 8 suçlunun tamamı gözaltına alındı ve tüm suçlular hakkında detaylı soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 4

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Eşiyle birlikte dövüldükten sonra 8 erkeğin toplu tecavüzüne uğrayan genç kadın ve kocası polis tarafından bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kadın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Yüzüm böyle görünüyor ama en çok acıtan şey bu değil. Öleceğimi düşündüm" diye konuşmuştu.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 5

TALİBAN'LA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Saldırıya uğrayan çift dünyayı motosikletleriyle gezerek bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu.

Genç kadın Hindistan gezileri öncesinde gittikleri Afganistan’dan Taliban yönetimi ile fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün Afganistan'ı gezdim, o kadar zıtlık ve tarihle dolu bir ülke ki. Elimdeki Taliban’la gördüğünüz ilk ve tek fotoğraf bu.  Ülkede bir ay kaldıktan sonra Pakistan'a doğru yola çıktığımız zamandı. Asla unutamayacağımız bir ülke” ifadelerini kullanmıştı.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı - 6

İspanyol çift Hindistan'da saldırıya uğramadan önce Afganistan ve Pakistan gibi ülkeleri de motosikletle gezerek buralardan da paylaşım yapmıştı. 

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