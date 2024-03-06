Toplu tecavüzde yeni gelişme: Tüm şüpheliler yakalandı

TALİBAN'LA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Saldırıya uğrayan çift dünyayı motosikletleriyle gezerek bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu.

Genç kadın Hindistan gezileri öncesinde gittikleri Afganistan’dan Taliban yönetimi ile fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün Afganistan'ı gezdim, o kadar zıtlık ve tarihle dolu bir ülke ki. Elimdeki Taliban’la gördüğünüz ilk ve tek fotoğraf bu. Ülkede bir ay kaldıktan sonra Pakistan'a doğru yola çıktığımız zamandı. Asla unutamayacağımız bir ülke” ifadelerini kullanmıştı.