"Toprağı Taşı" operasyonu. Esad döneminin toplu mezarı soruşturuluyor

Esad’ı deviren yeni yönetim, Dumeyr’deki askeri tesise yeniden asker konuşlandırdı.

Kasım ayında yedi yıllık atıl durumun ardından kışla ve silah deposu olarak da yeniden faaliyete geçirilen tesiste girişe kontrol noktası kuruldu.

Aralık ortasında konuşan bir askere göre, bölgeye giriş artık Savunma Bakanlığı iznine bağlı. Kasım sonundan bu yana incelenen uydu görüntüleri, ana üs çevresinde yeni araç hareketliliğine işaret ediyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, bu adımların “ülke genelinde kontrolü sağlamak ve açık durumdaki stratejik alanların düşmanca unsurlar tarafından kullanılmasını önlemek” amacı taşıdığını söyledi