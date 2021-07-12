Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında Türkiye’den kaçarak Uruguay’a yerleşen ve burada lüks bir hayat süren Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın polisin radarına girmesine neden olan Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı. Adının karıştığı 8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle değerinin çok altında bir fiyata satılan "Tosuncuk'un Ferrari'si" 2014 model beyaz 458 Spider, dünyanın en lüks ve en hızlı araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Maksimum hızı 318 km/s olan araç, 0'dan 100 km/s hıza ise 3,4 saniyede ulaşıyor.

ntv.com.tr 12.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 11:46

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 1

2018 yılında Türkiye’den kaçarak Uruguay’a yerleşen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın geçtiğimiz günlerde lüks malikanesi ortaya çıkmıştı.

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Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 2

Uruguay’da lüks bir yaşam süren Mehmet Aydın’ın, ülkeye yerleşmeden önce 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında lüks Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Uruguay’da polisin radarına girmişti.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 3

Uruguay polisinin araştırmaları sonucunda kardeşi Fatih Aydın ve Osman isimli bir Türk vatandaşı ile birlikte hakkında 8 milyon dolar kara para aklama suçlaması başlatılan Mehmet Aydın, daha sonra Brezilya’ya kaçmış, burada da teslim olarak Türkiye’ye iade edilmişti.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 4

Geçtiğimiz günlerde bin 500 metre karelik arsa içerisinde yer alan malikanesinin görüntüleri ortaya çıkan Mehmet Aydın’ın, şimdi de Uruguay’da polisin radarına girmesine neden olan lüks Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 5

"Tosuncuk’un Ferrari'si" olarak ilk 2017 yılının Kasım ayında drift yaptığı görüntülerle ortaya çıkan 2014 model Ferrari 458 Spider, dünyanın en lüks hız araçlarından bir tanesi.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 6

0'DAN 100'E 3,4 SANİYEDE ULAŞIYOR

Maksimum hızı 318 km/s olan 2014 model Ferrari 458 Spider, 570 beygir gücüne sahip ve 0-100 kilometre/s hıza 3,4 saniyede ulaşıyor.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 7

4499 cc silindir hacmine sahip araçta, 7 ileri otomatik vites ve 540 Nm tork üreten V8 motor bulunuyor.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 8

DEĞERİ 640 BİN DOLAR

Mehmet Aydın’ın da karıştığı 8 milyon dolar kara para aklama suçlaması sonrası lüks malikanesi ve kendisini polisin radarına sokan 2014 model Ferrari 458 Spider modeli araç satışa çıkarılmış, 640 bin dolarlık Ferrari, 270 bin dolara satılmıştı.
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 9
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 10
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 11
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 12
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 13
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 14
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 3: Başını yakan Ferrari’nin görüntüleri ortaya çıktı - 15

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