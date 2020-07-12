Trafalgar Meydanı'nda hayvan hakları protestosu: 2 kişi tutuklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü meydanlarından Trafalgar Meydanı, ilginç bir protestoya sahne oldu. İki protestocunun meydandaki fıskiyenin içine girerek suya kırmızı bir madde bırakmasından sonra havuzdaki su kızardı. Polis 'zararlı madde' olabileceği gerekçesiyle 2 protestocuyu tutukladı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr - Reuters 12.07.2020 - 14:02

Trafalgar Meydanı, ilginç bir protestoya sahne oldu.. Üstlerinde ilginç kostümlerle ve ellerinde "Don't Bait Me" (Beni yem etme) yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'ndaki fıskiyenin içine giren iki kişi havuzun suyuna kırmızı renkli bir madde bıraktı.

Maddenin etkisiyle kızaran havuz suyu kısa sürede kıpkırmızı oldu. Protestolcular, bu eylemi hükümetin hayvan hakları ve çiftçilik yasaları nedeniyle 'ellerini kana buladıkları' için yaptığını söyledi.

Dahası, protestoculara göre corona virüs (COVID-19) salgının yayılma nedenlerinden biri de hayvan sömürüsü.

Animal Rebellion (Hayvan İsyanı) üyeleri tarafından gerçekleştirilen eylem sonrası iki protestocu da havuza salınan maddenin 'zararlı' olabileceği nedeniyle Londra polisi tarafından tutuklandı.

Hayvan İsyanı temsilcisi Stephanie Zupan eylem sonrası yaptığı açıuklamada İngiliz hükümetine bitki tabanlı beslenme sistemine sistematik olarak geçilmesi için çağrıda bulundu ve gelecekte yaşanabilecek büyük zoonotik pandemilere karşı uyardı.

Hayvan İsyanı, eylemin Bristol, Brighton ve New York gibi 20 şehirde koordine edildiğini söyledi.

İşte Trafalgar Meydanı'ndaki ilginç protestodan kareler...

Paylaş





