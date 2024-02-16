Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı
ABD'li bir genç kız geçirdiği trafik kazasında arabadan dışarı fırladı. Kırılan bacağından elektrik hattına asılı kalan genç kız bir saat boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi.
ABD'de 19 yaşındaki Kennedy Littledike isimli genç kız sevgilisi tarafından terk edilmesi nedeniyle duygusal anlar yaşarken trafik kazası yaptı.
Kaza sırasında 16 yaşında olan genç kız iki arkadaşıyla beraber yolculuk ediyordu ve ağlamaya başlaması nedeniyle arabası yoldan çıktı.