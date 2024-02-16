Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı

ABD'li bir genç kız geçirdiği trafik kazasında arabadan dışarı fırladı. Kırılan bacağından elektrik hattına asılı kalan genç kız bir saat boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi.

Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 1

ABD'de 19 yaşındaki Kennedy Littledike isimli genç kız sevgilisi tarafından terk edilmesi nedeniyle duygusal anlar yaşarken trafik kazası yaptı.

Kaza sırasında 16 yaşında olan genç kız iki arkadaşıyla beraber yolculuk ediyordu ve ağlamaya başlaması nedeniyle arabası yoldan çıktı.

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Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 2

Yoldan çıkan araç elektrik diğerine çarparak takla atmaya ve yuvarlanmaya başladı. Emniyet kemerleri takılı olmayan gençler arabadan dışarıya fırladı. Kennedy, dışarı fırladığında yerde olmadığını ve havadaki elektrik hattında asılı olduğunu fark etti.

Kennedy ile beraber iki arkadaşı da kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Arkadaşlarından farklı olarak Kennedy kazada yaklaşık 10 metre havaya uçtu ve buradaki elektrik tellerinde asılı kaldı.

Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 3

Genç kız kazayı anlatırken, "Arabadan fırladığımda kolum koptu. Sırtıma doğru sarkıyordu. Daha sonra uyluk kemiğimin telin üzerinde koparak yüzümün önünde asılı kaldığını gördüm. Bacağımdaki ana atardamar elektrik hattı yüzünden koptu ve elektrik çarpmasıyla kolumdaki ana atardamar yandı. Kanımda boğulduğumu hatırlıyorum çünkü kan bacağımdan, kolumdan ve burnumdan akıyordu. Sürekli akan kanı siliyordum çünkü kelimenin tam anlamıyla beni boğuyordu" ifadelerini kullandı.

Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 4

Genç kızın kazadan sonra 21 tane ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Littledike, kazasından bu yana hikayesini paylaşarak ve bu durumdan mizah çıkararak sosyal medyada varlığını sürdürüyor.

Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 5
Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 6
Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı - 7
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