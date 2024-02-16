Trafik kazasında arabadan fırlayan genç kız elektrik tellerinde asılı kaldı

Yoldan çıkan araç elektrik diğerine çarparak takla atmaya ve yuvarlanmaya başladı. Emniyet kemerleri takılı olmayan gençler arabadan dışarıya fırladı. Kennedy, dışarı fırladığında yerde olmadığını ve havadaki elektrik hattında asılı olduğunu fark etti.

Kennedy ile beraber iki arkadaşı da kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Arkadaşlarından farklı olarak Kennedy kazada yaklaşık 10 metre havaya uçtu ve buradaki elektrik tellerinde asılı kaldı.