Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor!
New York, 5 Ocak 2025’te trafik sıkışıklığı ücretlendirmesini uygulamaya başlayarak, ABD’de bu tür bir sistemi hayata geçiren ilk büyük metropol olacak. Trafik sıkışıklığını azaltmayı ve toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan program Manhattan'ın merkezi iş bölgesine, yani 60. Cadde'nin altındaki bölgelere girmek isteyen araçlardan 9 dolar ücret almayı hedefliyor.
New York’ta trafik sıkışıklığına yönelik geçiş ücreti, 5 Ocak 2025 Pazar günü başlıyor.
Bu sistemle birlikte, Manhattan’ın merkezi iş bölgesine, yani 60. Cadde’nin altındaki bölgelere giren araçlardan ücret alacak.
Bu uygulama, şehirdeki trafik ve kirliliği azaltmayı, aynı zamanda toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.