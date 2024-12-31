Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor!

GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Manhattan’a girmek isteyen çoğu araç için geçiş ücreti 9 dolar olacak.

Bu ücret, sürücülerin mevcut köprü ve tünellerde ödedikleri geçiş ücretlerinin üzerine eklenecek.

Kamyonlar için ücret, araç boyutlarına göre 14.40 ile 21.60 dolar arasında değişecek.

Uber ve Lyft yolcuları ise her yolculuk için ekstra 1.50 dolar ödeyecek. Taksilerde ise bu ücret 0.75 dolar olacak.