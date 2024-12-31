Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor!

New York, 5 Ocak 2025’te trafik sıkışıklığı ücretlendirmesini uygulamaya başlayarak, ABD’de bu tür bir sistemi hayata geçiren ilk büyük metropol olacak. Trafik sıkışıklığını azaltmayı ve toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan program Manhattan'ın merkezi iş bölgesine, yani 60. Cadde'nin altındaki bölgelere girmek isteyen araçlardan 9 dolar ücret almayı hedefliyor.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 1

New York’ta trafik sıkışıklığına yönelik geçiş ücreti, 5 Ocak 2025 Pazar günü başlıyor.

Bu sistemle birlikte, Manhattan’ın merkezi iş bölgesine, yani 60. Cadde’nin altındaki bölgelere giren araçlardan ücret alacak.

Bu uygulama, şehirdeki trafik ve kirliliği azaltmayı, aynı zamanda toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 2

GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Manhattan’a girmek isteyen çoğu araç için geçiş ücreti 9 dolar olacak.

Bu ücret, sürücülerin mevcut köprü ve tünellerde ödedikleri geçiş ücretlerinin üzerine eklenecek.

Kamyonlar için ücret, araç boyutlarına göre 14.40 ile 21.60 dolar arasında değişecek.

Uber ve Lyft yolcuları ise her yolculuk için ekstra 1.50 dolar ödeyecek. Taksilerde ise bu ücret 0.75 dolar olacak.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 3

YOĞUN SAATLER

En yüksek geçiş ücretleri, hafta içi sabah 5 ile akşam 9 arasında ve hafta sonları sabah 9 ile akşam 9 arasında uygulanacak.

Yoğun saatler dışında geçiş ücretleri ise yüzde 75 daha ucuz olacak.

Manhattan tünellerinden giriş yapan yolcu araçları, yoğun saatlerde 3 dolara kadar indirimli ücret ödeyebilecek.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 4

ÜCRETLER NASIL TOPLANACAK?

Geçiş ücretleri, Manhattan’a giriş noktalarına yerleştirilen gantry'ler aracılığıyla E-ZPass (geçiş ücreti toplama)  sistemiyle toplanacak. E-ZPass’i olmayan sürücüler ise postayla fatura alacak ve daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 5

Acil durum araçları, bazı kamu otobüsleri ve engellilere yönelik taşımacılık yapan araçlar ücretsiz geçiş hakkına sahip olacak. Ayrıca, düşük gelirli sürücüler için indirim ve vergi kredisi uygulanacak.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 6

SIKIŞIKLIK FİYATLANDIRMASI NEDİR?

Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması, dünyada Londra, Stockholm, Milano ve Singapur gibi şehirlerde uzun süredir uygulanan bir sistem. Bu sistem, şehirdeki trafik ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflerken, toplu taşıma kullanımını artırmayı amaçlıyor. New York, bu uygulamayı ABD’de ilk kez hayata geçiren büyük şehir olacak.

Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 7
Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 8
Trafik sıkışıklığına ücretli çözüm: 5 Ocak'ta başlıyor! - 9
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