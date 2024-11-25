Tren kazası sonrası mecliste tekmeli, yumruklu kavga: "Yolsuzluk öldürür"
Sırbistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan tren istasyonu kazası nedeniyle mecliste büyük bir gerilim yaşandı. Meclis başkanının salona girmesiyle muhalefet "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankart açtı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kaza nedeniyle Sırbistan Ulusal Meclisinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği ve 2025 yılı bütçesinin konuşulduğu Meclis oturumunda Başbakan Milos Vucevic ve bakanların salona girmesinin ardından muhalefet milletvekilleri, tren istasyonundaki kazaya ilişkin "Elleriniz kanlı" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar açtı.