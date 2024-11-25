Tren kazası sonrası mecliste tekmeli, yumruklu kavga: "Yolsuzluk öldürür"

İktidardaki milletvekillerinin de "Sarı çete, yolsuzluk ve hırsızlık sizin ikinci adınız" pankartı açması üzerine iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışma sonrası itiş kakış yaşandı ve milletvekilleri birbirlerine su fırlattı.

Brnabic'in oturuma ara vermesiyle televizyon yayını kesildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, milletvekillerinin verilen ara esnasında da kavgalarını sürdürdüğü bildirildi.

Brnabic ve diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışmanın sonlandığı bilgisi paylaşıldı.