Tren vagonlarından gaz odalarına: Auschwitz’den sağ çıkanlar 80 yıl geriye gitti
Nazilerin ölüm merkezinden binlerce Yahudi’nin Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 80’ıncı yıldönümüne günler kaldı. Hitler yönetimi altında 1,1 milyon kişinin katledildiği toplama kampı Auschwitz’den kurtulanlar, Holokost tarihinin unutulmasından endişe ediyor. 96 yaşındaki Esther Senot ve 99 yaşındaki Albrecht Weinberg, 80 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Biri, ablasının ona verdirdiği yeminden söz etti. Diğer ise Birinci Dünya Savaşında Alman askeri olan babasının gaz odasına gönderdildiğini anlattı. Naftali Fürst “60 yıl boyunca ana dilim olmasına rağmen tek kelime Almanca konuşmadım” dedi.
Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası yönertiminde, Polonya'daki toplama kampı Auscwhitz'de tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtuldu.
Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.
Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.