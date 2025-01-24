Tren vagonlarından gaz odalarına: Auschwitz’den sağ çıkanlar 80 yıl geriye gitti

"DAHA FAZLA DAYANAMAYACAĞIM"

Polonya’da soğuk bir kış akşamında 96 yaşındaki Esther Senot, Auschwitz-Birkenau'da titreyen 100 kadar öğrenciye, 2 Eylül 1943'te Nazi ölüm kampına ilk getirildiğinde kendisinin de onlar gibi bir genç olduğunu anlattı.

Senot, tanınmayacak kadar zayıf ve çelimsiz olan ablasının, Nazi Almanyası'nın Yahudi soykırımının ürkütücü bir anıtı olan kampın anısını aktarmaya yemin ettirdiğini söyledi.

Senot, “Bana 'Daha fazla dayanamayacağım' dedi. Sen gençsin: bana söz ver, eğer kurtulursan bu hikayeyi anlatacaksın ki tarihin unutulmuşları biz olmayalım” dedi.

Senot, ablasına verdiği sözü yerine getirmek için esir tutulduğu yere geri döndü ve tarihin en karanlık bölümlerinden birine ilişkin anılarını Fransa'dan gelen bir okul gezisindeki çocuklara aktardı.