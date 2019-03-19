Tropik fırtına Mozambik'i vurdu: Yüzlerce ölü
NTV Haber
Tropik fırtana Afrika kıtasına büyük bir yıkım getirdi. Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yüzlerce kişi öldü. Özellikle kıtanın en yoksul ülkelerinden Mozambik'te hasar büyük. Mozambik Devlet Başkanı, ölü sayısının bini aşabileceği uyarısı yaptı.
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1Yüzlerçe kişi öldü, bir o kadarı kayıp. binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.
Idai Tropik Fırtanısı Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de büyük bir yıkıma yol açtı.
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2Nehirler taştı, yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı.
Özellikle 500 bin kişinin yaşadığı Mozambik'in Beira kentinde hasar büyük.
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3Saate 177 kilometre hızla esen rüzgar ve sel kentin yüzde 90'nında yıkıma yol açtı. Binlerce ev yerle bir oldu. Yıkılan yerler arasında okullar da var.
Ağaçların tepesinde ve evlerin çatılarında hala kurtarılmaya bekleyenler olduğu belirtiliyor.
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4yardım örgütleri, mahsur kalanların yerlerini belirleyebilmek için Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan uydu fotoğrafları talep etti.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ölü sayısının bini aşabileceği uyarısı yaptı.
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5Uluslararası Kızıl Ay ve Kızılhaç örgütleri oluşan hasarı korkunç olarak niteledi.
Fırtanın etkili olduğu bölgelere helikopterlerle yardım dağıtılmaya çalışılıyor.
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6Hayatta kalanlardan biri, "28 kilometre yürüdüm. Sağlam kalan tek bir köprü yoktu. Tüm köprüleri su götürmüş" açıklamasını yaptı.
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7Bir diğeri ise, "Evim tamamen yerle bir oldu. Tavuklarımı tuvalete saklamıştım. Telef oldular"dedi.
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8Malavi ve Zimbabve'de de benzer bir manzara var. Zimbabve'de fırtanının vurduğu yerler felaket bölgesi ilan edildi.
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9İdai'nin son 20 yıldır bölgeyi vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.
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10Meteoroloji yetkilileri, Mozambik'in kuzeyi ve Malavi'nin güneyinde yağışların önümüzdeki günlerde süreceği uyarısı yaptı.
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