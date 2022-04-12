Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle ölümcül kasırgaların sayısı ve gücü arttı. Filipinler'de dün başlayan Tropik Megi Kasırgası nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 13 bini aşkın kişi göç etmek zorunda kaldı. Ayrıca, saatteki hızı 65 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle, birçok bölgese sel ve toprak kaymaları yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.04.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 11:01

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 1

Tropik Megi Kasırgası'nın ülkeyi kasıp kavurmasının ardından 'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde şimdiye kadar en az 25 kişi öldü. 

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 2

Kurtarma ekipleri doğu ve güney kıyılarında mahsur kalan insanları kurtarmak için halen mücadele ediyor.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 3

SAATTE 65 KM HIZLA GELDİ

Yerel olarak Agaton olarak bilinen Megi, dün saatte 65 km'ye varan rüzgarlarla takımadalara çarptı. Fırtına ülkenin doğu kıyısını kasıp kavururken,13 binden fazla kişi daha yüksek yerlere kaçtı. 

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 4

Şiddetli yağmur ve rüzgar elektrik kesintisine neden oldu, evleri ve tarlaları su bastı, köylerde toprak kaymalarına neden oldu.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 5

Yetkililer ve yerel halk tarafından paylaşılan görüntüler, kurtarma ekiplerinin çamurlu bataklıklardan geçerken ve hızlı akan nehirlerde salları kullanarak batık evlerin izole bölgelerine ulaşmaya çalıştıklarını gösterdi.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 6

EN KÖTÜ LEYTE EYALETİ ETKİLENDİ

Baybay kentindeki yetkililer, en kötü etkilenen bölgelerden birinin, bir heyelan altında gömüldükten sonra 22 cesedin bulunduğu Leyte eyaleti olduğunu söyledi.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 7

Bir Leyte sakini AFP'ye yaptığı açıklamada,, "Ağlıyordum çünkü orada ölen  insanları tanıyordum ve ayrıca evimizin arkasında dağlar olduğu için de korkuyordum” dedi.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 8

Ulusal afet ajansı ayrıca güneydeki Davao bölgesinde en az üç kişinin öldüğünü doğruladı.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 9

FİLİPİNLERDE ÖLÜMCÜL FELAKETLERİN SAYISI ARTTI

Öte yandan, Megi Kasırgası, Süper Tayfun Rai'nin Aralık ayında ülkenin güneydoğu adalarının çoğunu harap etmesinden yaklaşık dört ay sonra geldi. Süper Tayfun Rai, en az 375 kişiyi öldürmüş ve yaklaşık 500 bin kişiyi etkilemişti. 

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 10

Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan  iklim değişikliğinin tropik fırtınalarda daha fazla yoğunluğa ve güce yol açtığını söyledi.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 11

Coğrafyası nedeniyle iklim felaketlerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olarak gösterilen Filipinler, 2006'dan bu yana çok sayıda ölümcül fırtına yaşadı.

Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 25 ölü - 12

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