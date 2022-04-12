Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 42 ölü

30 BİN AİLE BARINAKLARA SEVK EDİLDİ

Şiddetli yağmur ve rüzgar elektrik kesintisine neden oldu, evleri ve tarlaları su bastı, köylerde toprak kaymalarına neden oldu.

Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.