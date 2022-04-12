Tropikal Megi Kasırgası Filipinler'i vurdu: En az 42 ölü

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.04.2022 - 15:30
Tropik Megi Kasırgası'nın ülkeyi kasıp kavurmasının ardından Filipinler'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde, CBS News'in haberine göre şimdiye kadar en az 42 kişi öldü.
Yetkililer, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde arama kurtarma çalışmalarının, karanlıkta devam etmenin "çok tehlikeli" olması nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
Yerel olarak Agaton olarak bilinen Megi, dün saatte 65 km'ye varan rüzgarlarla takımadalara çarptı. Fırtına ülkenin doğu kıyısını kasıp kavururken,13 binden fazla kişi daha yüksek yerlere kaçtı.
Şiddetli yağmur ve rüzgar elektrik kesintisine neden oldu, evleri ve tarlaları su bastı, köylerde toprak kaymalarına neden oldu.
Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.
Yetkililer ve yerel halk tarafından paylaşılan görüntüler, kurtarma ekiplerinin çamurlu bataklıklardan geçerken ve hızlı akan nehirlerde salları kullanarak batık evlerin izole bölgelerine ulaşmaya çalıştıklarını gösterdi.
Baybay kentindeki yetkililer, en kötü etkilenen bölgelerden birinin, bir heyelan altında gömüldükten sonra 22 cesedin bulunduğu Leyte eyaleti olduğunu söyledi.
Bir Leyte sakini AFP'ye yaptığı açıklamada,, "Ağlıyordum çünkü orada ölen insanları tanıyordum ve ayrıca evimizin arkasında dağlar olduğu için de korkuyordum” dedi.
Ulusal afet ajansı ayrıca güneydeki Davao bölgesinde en az üç kişinin öldüğünü doğruladı.
Öte yandan, Megi Kasırgası, Süper Tayfun Rai'nin Aralık ayında ülkenin güneydoğu adalarının çoğunu harap etmesinden yaklaşık dört ay sonra geldi. Süper Tayfun Rai, en az 375 kişiyi öldürmüş ve yaklaşık 500 bin kişiyi etkilemişti.
Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin tropik fırtınalarda daha fazla yoğunluğa ve güce yol açtığını söyledi.
Coğrafyası nedeniyle iklim felaketlerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olarak gösterilen Filipinler, 2006'dan bu yana çok sayıda ölümcül fırtına yaşadı.