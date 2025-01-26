Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar!

"PEK ÇOK ŞEY YOLDA"

Washington, savaşın başlamasından bu yana İsrail'e milyarlarca dolar değerinde yardım yaptı.

Trump, dün Truth Social platformunda “İsrail tarafından sipariş edilen ve parası ödenen ancak Biden tarafından gönderilmeyen pek çok şey şimdi yolda!” diye yazdı.

Trump ve Biden, İsrail'in Gazze'de yarattığı insani kriz nedeniyle Washington insan hakları savunucularının eleştirilerine maruz kalsa da ABD'nin müttefiki İsrail'in güçlü destekçileri oldular.

ABD'de protestocular sık sık eylem yaparak silah ambargosu talep etti.