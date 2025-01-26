Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar!
ABD Başkanı Trump, İsrail'e gönderilecek 2 bin poundluk (907 kilo) bombalar üzerindeki Biden kısıtlamasını kaldırıyor. Amerikan ordusuna talimat veren Trump, "Parasını ödediler ve uzun zamandır depoda bekliyorlardı" dedi.
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna verdiği talimat ile eski başkan Joe Biden'ın İsrail'e 2 bin poundluk (907 kilo) bomba tedarikine konulan ambargonun kaldırılması istedi.
Bu hamle büyük ölçüde bekleniyordu.
Trump Air Force One uçağında gazetecilere, “Onları bugün serbest bıraktık, alacaklar. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar” dedi.