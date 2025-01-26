Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar!

ABD Başkanı Trump, İsrail'e gönderilecek 2 bin poundluk (907 kilo) bombalar üzerindeki Biden kısıtlamasını kaldırıyor. Amerikan ordusuna talimat veren Trump, "Parasını ödediler ve uzun zamandır depoda bekliyorlardı" dedi.

Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 1

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump,  Amerikan ordusuna verdiği talimat ile eski başkan Joe Biden'ın İsrail'e 2 bin poundluk (907 kilo) bomba tedarikine konulan ambargonun kaldırılması istedi.

Bu hamle büyük ölçüde bekleniyordu.

Trump Air Force One uçağında gazetecilere, “Onları bugün serbest bıraktık, alacaklar. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar” dedi.

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Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 2

BETON VE METALİ PARÇALIYOR

Biden, İsrail'in Filistin topraklarındaki savaşı sırasında özellikle Gazze'nin Refah bölgesindeki  endişeler nedeniyle bu bombaların teslimatını beklemeye almıştı.

Güçlü bombaları neden serbest bıraktığı sorulduğunda Trump “çünkü onları satın aldılar” yanıtını verdi.

2 bin poundluk bir bomba, kalın beton ve metali parçalayarak geniş bir patlama yarıçapı yaratabilir.

Reuters geçen yıl Biden yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın  düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'e binlerce 2 bin kiloluk bomba gönderdiğini ancak bir sevkiyatı beklettiğini bildirmişti.

Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 3

"PEK ÇOK ŞEY YOLDA"

Washington, savaşın başlamasından bu yana İsrail'e milyarlarca dolar değerinde yardım yaptı.

Trump, dün Truth Social platformunda “İsrail tarafından sipariş edilen ve parası ödenen ancak Biden tarafından gönderilmeyen pek çok şey şimdi yolda!” diye yazdı.

Trump ve Biden, İsrail'in Gazze'de yarattığı insani kriz nedeniyle Washington insan hakları savunucularının eleştirilerine maruz kalsa da ABD'nin müttefiki İsrail'in güçlü destekçileri oldular.

ABD'de protestocular sık sık eylem yaparak silah ambargosu talep etti.

Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 4

"CEHENNEM AZABI" TEHDİDİ

Bir hafta önce yürürlüğe giren ateşkes, Gazze'de Hamas tarafından tutulan bazı İsrailli rehinelerin İsrail'in elindeki Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasını sağladı.

Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce, Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmaması halinde “cehennem azabı” yaşanacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 5
Trump 1 tona yakın bombayı depodan çıkarıyor: İsrail'i mutlu edecek karar! - 6
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