Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler?

ADALET BAKANLIĞI'NA TARTIŞMALI İSİM

Trump, Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı.

Gaetz, davranışlarıyla ilgili olarak birçok soruşturmayla karşı karşıya kaldı ve bazı Cumhuriyetçi senatörler onun adaylığına destek konusunda çekincelerini dile getirdi.

Trump yaptığı açıklamada, "Matt, sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini ortadan kaldıracak ve Amerikalılar'ın Adalet Bakanlığı'na olan derinden sarsılmış inanç ve güvenini geri kazandıracak." dedi.