Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı ekibindeki isimleri de yavaş yavaş açıklıyor. Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için seçtiği İsrail yanlısı isimler dikkat çekiyor. Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığına Florida senatörü Marco Rubio'yu, Adalet Bakanlığına ise çok tartışılan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi. 25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek. Trump son olarak Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 1

ULAŞTIRMA BAKANI BELLİ OLDU

ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.

Trump, son olarak, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Fox Business sunucusu ve eski reality TV yıldızı Sean Duffy, Ulaştırma Bakanı olarak görev yapacak.

DÜNYA HABERLERİ

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AŞI KARŞITI İSİM

Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 3

DIŞİŞLERİ'NE İSRAİL YANLISI İSİM

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi.

53 yaşındaki Rubio, kapsamlı dış politika deneyimine sahip bir Çin şahinidir.

Trump'ın, İsrail'in sadık bir destekçisi olan görülen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu Dışişleri Bakanı seçmesi, Müslüman seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 4

ADALET BAKANLIĞI'NA TARTIŞMALI İSİM

Trump, Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı.

Gaetz, davranışlarıyla ilgili olarak birçok soruşturmayla karşı karşıya kaldı ve bazı Cumhuriyetçi senatörler onun adaylığına destek konusunda çekincelerini dile getirdi.

Trump yaptığı açıklamada, "Matt, sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini ortadan kaldıracak ve Amerikalılar'ın Adalet Bakanlığı'na olan derinden sarsılmış inanç ve güvenini geri kazandıracak." dedi. 

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 5

HÜKÜMET VERİMLİLİĞİ BAKANLIĞI

Donald Trump, milyarder iş insanı ve X sosyal medya platformu'nun patronu Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

Trump, bu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 6

SAVUNMA BAKANLIĞINA "SÜRPRİZ" İSİM 

Trump, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde çalışan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 

İki kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği belirtildi.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 7

TRUMP GÖÇMEN POLİTİKALARINDA KARARLI

Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 8

ORTADOĞU'DA EMLAK ZENGİNİ

ABD'nin yeni kabinesinde, Ortadoğu Özel Temsilciliği görevinin emlak zengini Steve Witkoff'a emanet edileceği açıklandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff'un dahil olduğu her projeyi ve toplumu, daha güçlü ve müreffeh hale getirdiğini belirtti.

Witkoff'u "saygın bir lider" olarak nitelendirdi.

Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler? - 9

GÖREVDEKİ İLK KADIN 

Trump, kampanya sürecinde aktif görev alan iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.

Wiles, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Trump, "Susie'nin ataması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" dedi.

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