Trump A Takımı'nı kuruyor: Şu ana kadar açıklanan isimler kimler?
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı ekibindeki isimleri de yavaş yavaş açıklıyor. Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için seçtiği İsrail yanlısı isimler dikkat çekiyor. Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığına Florida senatörü Marco Rubio'yu, Adalet Bakanlığına ise çok tartışılan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi. 25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek. Trump son olarak Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı.
ULAŞTIRMA BAKANI BELLİ OLDU
ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.
Trump, son olarak, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.
Fox Business sunucusu ve eski reality TV yıldızı Sean Duffy, Ulaştırma Bakanı olarak görev yapacak.