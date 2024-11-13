Trump A takımını kuruyor: ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de belirlemeye başladı. Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığına Florida senatörü Marco Rubio'yu, Adalet Bakanlığına ise Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi. 25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek. Trump, Ortadoğu Özel Temsilciliği görevini ise emlak zengini Steve Witkoff'a emanet edeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'daki başkanlık seçimini, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenerek kazanan Donald Trump, kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ediyor.
Trump'ın 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kurduğu kabinede, Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 isim yer alacak.