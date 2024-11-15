Trump A takımını kuruyor: Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı aday

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Yeni ABD başkanı, şunu söyledi: "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum."

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Trump, Musk ve Ramaswamy'nin "ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için" birlikte çalışacaklarını belirtti.