Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği"

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı gerçekleşti. Son gün oturumunda Başkan adayı Donald Trump konuşma yaptı. Konuşmasında "Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" diyen Trump'a üç kuşaktan aile üyeleri eşlik etti. Melania Trump, kulağında hala bandaj olan kocasının arkasından sahneye çıktı ve gecenin sonunda eşini yanağından öptü. En küçük oğlu hariç tüm çocukları ve torunlarının desteği ile sahneye çıkan Trump, ailesini arkasına alarak Amerikan halkını bir kez daha selamladı.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 1

ÜÇ KUŞAK AİLE DESTEĞİ

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı yapıldı.

Başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adaylığını kabul etmesinin ardından sahnede üç kuşaktan aile üyeleri onu çevreledi.

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Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 2

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

77 yaşındaki başkan adayı, modern tarihin rekoru olan 93 dakikalık konuşması sırasında öldürülmeye "bir buçuk santim" yaklaştığı anı anlattı.

Oğulları Donald Trump Jr. ve Eric, kızları Ivanka ve Tiffany ile eşleri de daha sonra sahneye çıktı.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 3

TORUNUNDAN TRUMP'A ÖVGÜ

Arena tavanından balonlar düşerken ve Puccini'nin Nessun Dorma'sı çalarken kalabalığın tezahüratları duyuldu. Trump'ın torunları sahnede zıplarken kırmızı, beyaz, mavi ve altın renkli balonlar etrafa saçıldı.

Don Jr. ve Eric'in çocukları da oradaydı. 17 yaşındaki Kai Trump, kongrede yaptığı konuşmada büyükbabasına tatlı bir övgüde bulunarak kongrenin parlayan yıldızı oldu.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 4

KONGREDE TORUN SEVGİSİ

Eric'in dört yaşındaki kızı Carolina, Eric delegelere hitap ederken dedesi Trump'ın kucağına oturdu.

Trump'ın 13 Temmuz'daki suikast girişiminden bu yana ailesi her zaman yanında oldu.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 5

"HARİKA KARIM"

Dior marka parlak kırmızı bir etek takım elbise giyen Melania Trump, tezahüratlar ve Beethoven'ın 9. senfonisinin müziği eşliğinde arenaya yürüyerek dramatik bir giriş yaptı.

Coşkulu kalabalığa geleceğin first lady'si olarak tanıtıldı.

Trump, konuşmasında Melania'ya "harika karım" diyerek övgüde bulundu. Melania, kalabalığın ayakta alkışlaması üzerine ayağa kalkıp el salladı.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 6

KARISI DA O ANLARI ANLATTI

Nadiren kamuoyuna açıklamalarda bulunan Melania, kocasının suikast girişimine ilişkin haberi duyduktan sonra kendisi ve oğlu Barron'un hayatının "yıkıcı bir değişimin" eşiğinde olduğunu anladığında yaşadığı dehşeti anlattı.

Eski first lady, silahlı saldırganı "canavar" olarak nitelendirdi ve kurşunun kocasının kulağına saplandığı anı anlattı.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 7

Ancak aileden bir kişi özellikle yoktu: 1,98 boyundaki Barron Trump.

Özellikle bu ayın başlarında babasının seçim mitinglerinden birine katılıp kalabalığa el sallamasının ardından yokluğu dikkat çekti.

Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 8
Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 9
Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 10
Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği" - 11
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