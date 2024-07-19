Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği"
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı gerçekleşti. Son gün oturumunda Başkan adayı Donald Trump konuşma yaptı. Konuşmasında "Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" diyen Trump'a üç kuşaktan aile üyeleri eşlik etti. Melania Trump, kulağında hala bandaj olan kocasının arkasından sahneye çıktı ve gecenin sonunda eşini yanağından öptü. En küçük oğlu hariç tüm çocukları ve torunlarının desteği ile sahneye çıkan Trump, ailesini arkasına alarak Amerikan halkını bir kez daha selamladı.
ÜÇ KUŞAK AİLE DESTEĞİ
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı yapıldı.
Başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.
Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adaylığını kabul etmesinin ardından sahnede üç kuşaktan aile üyeleri onu çevreledi.