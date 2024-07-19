Trump ailesinden gövde gösterisi: "Üç kuşak aile desteği"

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

77 yaşındaki başkan adayı, modern tarihin rekoru olan 93 dakikalık konuşması sırasında öldürülmeye "bir buçuk santim" yaklaştığı anı anlattı.

Oğulları Donald Trump Jr. ve Eric, kızları Ivanka ve Tiffany ile eşleri de daha sonra sahneye çıktı.